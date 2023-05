Un test de salive peut-il prédire la meilleure façon de gérer l’obésité ?

« Nous n’avons toujours pas d’essais randomisés où nous examinons le phénotypage de l’obésité », a déclaré Almandoz, qui est également porte-parole de The Obesity Society, un groupe professionnel de cliniciens, chercheurs, éducateurs et autres axés sur la science de l’obésité, le traitement et la prévention.

Dans une recherche en ligne, Bessesen n’a trouvé aucune étude externe montrant à quel point le test de salive fonctionnait. Mais se référant aux travaux d’Acosta et de Michael Camilleri, MD, l’autre co-fondateur de Phenomix, il a déclaré: « J’ai trouvé des articles qu’ils ont rédigés et que je n’avais pas lus auparavant qui sont bons. »

«Ces gars sont des gars intelligents. Et ils ont fait beaucoup de travail sur [the movement of food through the gut] et comment cela est corrélé à l’obésité et à la réponse à certaines thérapies », a déclaré Bessesen, qui est également porte-parole de The Obesity Society. « Donc, leurs travaux scientifiques s’alignent sur ce domaine. »

La validation de toute recherche est importante car l’industrie de l’obésité est connue pour de nombreuses stratégies de perte de poids rapide, certaines avec peu ou pas de science derrière elles, a-t-il déclaré.

C’est également essentiel, a-t-il dit, car « chaque fois que vous faites quelque chose de commercial dans le domaine de l’obésité, vous devez reconnaître que les personnes obèses sont une population vulnérable. Ces personnes sont constamment confrontées à la stigmatisation et aux préjugés.