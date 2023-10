Un test de résistance sur le changement climatique arrive pour les vendeurs et fournisseurs d’Amazon

Alors qu’Amazon et d’autres grandes entreprises intensifient leurs efforts pour réduire leur empreinte carbone, elles font pression sur leurs fournisseurs pour qu’ils fassent de même, et ceux qui ne le font pas risquent d’en payer le prix fort.

À partir de 2024, Amazone exigera des fournisseurs qu’ils partagent leurs données sur les émissions, fixent des objectifs d’émission et rendent compte de leurs progrès, a déclaré le géant du commerce électronique dans son rapport sur le développement durable récemment publié. Avec cette décision, il rejoint Microsoft, Walmart, Apple et d’autres pour affirmer que les fournisseurs doivent intensifier leurs efforts de décarbonation.

Ces mandats surviennent alors que les grandes entreprises sont plus que jamais confrontées à la demande d’adopter des pratiques respectueuses de l’environnement. Les consommateurs, les investisseurs, les régulateurs et les gouvernements poussent les entreprises à davantage de progrès et de transparence.

« La pression s’exerce sur les entreprises, qui exercent ensuite une pression sur leurs fournisseurs », a déclaré Bob Willard, consultant en entreprise et auteur de six livres sur le développement durable.

Et en cascade, ces fournisseurs s’appuient sur leurs fournisseurs.

Les entreprises suivent généralement trois niveaux d’émissions. Le scope 1 provient directement des opérations. Le scope 2 concerne l’énergie achetée telle que l’électricité. Et le scope 3 concerne les activités d’une entreprise mais provient de sources indirectes telles que les émissions des fournisseurs et les émissions des clients utilisant leurs produits. Une analyse des principales industries par le CDP à but non lucratif a constaté qu’en moyenne, le scope 3 représente environ 75 % de toutes les émissions.

Les entreprises ont beaucoup plus de contrôle sur leurs fournisseurs que sur de nombreux autres domaines d’émissions indirectes, explique Andrew Winston, auteur de plusieurs ouvrages sur la stratégie commerciale liée au développement durable.

Par exemple, même si une entreprise de biens de consommation ne peut pas obliger un acheteur de détergent à laver à l’eau froide, elle peut être sélective en travaillant avec des fournisseurs soucieux de l’environnement.

« C’est dans la chaîne d’approvisionnement qu’il y aura une pression et une transparence croissantes, car les entreprises ont un impact direct sur cela », a déclaré Winston.

Les mandats de décarbonation deviennent plus stricts

Force de vente maintenant exige des fournisseurs divulguer les émissions des scopes 1, 2 et 3, fournir des produits et services sur une base neutre en carbone et remplir un tableau de bord de l’approvisionnement chaque année. Fournisseurs AstraZeneca devraient communiquer chaque année leurs données sur leurs émissions au CDP et fixer des objectifs fondés sur des données scientifiques.

Bien qu’Amazon n’inclue pas les fournisseurs dans sa comptabilité de portée 3, elle gère efficacement ce problème de la même manière que de nombreuses autres entreprises ont commencé à le faire, en obligeant les fournisseurs à leur déclarer leurs émissions et à fixer des objectifs par rapport auxquels les niveaux d’émission peuvent ensuite être suivis. « Nous savons que pour réduire davantage les émissions, nous devons garantir que les acteurs de notre chaîne d’approvisionnement effectuent les changements opérationnels nécessaires pour décarboner leurs entreprises », a déclaré Amazon dans le rapport sur le développement durable.

Les vendeurs et fournisseurs tiers – en particulier les plus petits – sont confrontés à un paradoxe à mesure que les obligations climatiques se multiplient et deviennent de plus en plus strictes. Même s’ils sont soucieux de l’environnement, beaucoup déclarent qu’ils n’ont pas les ressources nécessaires pour répondre aux demandes de suivi et de reporting.

Huit propriétaires de petites et moyennes entreprises sur dix déclarent que la réduction des émissions est une priorité absolue, mais 63 % d’entre eux déclarent également ne pas avoir les compétences adéquates et 43 % déclarent manquer de fonds, selon une enquête de l’organisation à but non lucratif. Hub Climat PME. Dans une enquête d’Intuit QuickBooks, les deux tiers des propriétaires de petites entreprises ont déclaré qu’ils prenaient des mesures pour réduire leur impact environnemental, comme le recyclage et l’utilisation de matériaux renouvelables. Les entreprises qui n’agissaient pas invoquaient un manque d’argent, de temps et de ressources.

« Le suivi des données sur les émissions n’est pas une tâche facile », déclare Karen Kerrigan, présidente et directrice générale du Small Business & Entrepreneurship Council.

Selon elle, les coûts de conformité peuvent varier, mais les dépenses initiales peuvent être considérables, ce qui constitue un défi pour les nombreuses entreprises aux flux de trésorerie serrés.

Les informations sont disponibles pour commencer à maîtriser la tâche. Pourtant, l’une des premières choses que les propriétaires d’entreprise apprendront, c’est que cela va prendre du temps, explique Chaitali Patel, propriétaire d’une petite entreprise, qui a fondé la société de conseil en développement durable Evergood. Elle montre un Document de 152 pages sur la comptabilité et le reporting de la chaîne d’approvisionnement de portée 3 du Greenhouse Gas Protocol, qui fournit des normes pour mesurer et gérer les émissions.

« Si l’on considère uniquement le processus de collecte de données et de tenue de registres pour se conformer à ces exigences, cela nécessitera des ressources importantes », a déclaré Patel.

Les petites entreprises déjà confrontées à des difficultés économiques

Dans un contexte de craintes persistantes de récession, de taux d’intérêt plus élevés réduisant les sources de capitaux, de signes d’un affaiblissement de la demande des consommateurs et de défis sur le marché du travail, les petites entreprises se sont davantage concentrées sur leurs employés et leurs résultats financiers que sur leur durabilité. Lorsqu’on leur a demandé quels étaient les problèmes qui leur importaient le plus, près de 40 % ont répondu l’emploi et l’économie, tandis que 10 % ont répondu l’environnement, selon le CNBC|Enquête SurveyMonkey sur les petites entreprises pour le troisième trimestre.

Qu’ils soient prêts ou non, les fournisseurs, petits et grands, devront bientôt se mobiliser. « Cela arrive », a-t-il déclaré. « La branche achats du monde des affaires s’intéresse à leurs chaînes d’approvisionnement et commence à poser des questions plus pointues. »

Outre la pression des investisseurs et des politiciens, une autre raison pour laquelle les grandes entreprises vont regarder plus loin dans la chaîne d’approvisionnement est qu’elles ne parviennent pas actuellement à atteindre leurs objectifs de réduction des émissions. Au milieu de l’essor de la demande des consommateurs et de la croissance mondiale post-pandémie, bon nombre des plus grandes entreprises mondiales produisent plus d’émissions de carbone qu’elles ne peuvent en réduire.

Une revue récente du New York Times des documents climatiques de 20 grandes entreprises du secteur de l’alimentation et de la restauration ont révélé que plus de la moitié n’ont fait aucun progrès en matière de réduction des émissions ou augmentent leurs émissions. Le rapport révèle, comme l’ont généralement montré les précédentes comptabilités climatiques, que la majorité des émissions proviennent des fournisseurs.

Une récente Rapport Juste Capital a constaté que plus d’entreprises que jamais prennent des engagements de réduction de carbone, mais les résultats ne sont pas encore là dans les divulgations. Parmi les entreprises ayant des objectifs scientifiques existants, seules 26 sur 123 du Russell 1000 ont divulgué des réductions d’émissions. Pendant ce temps, parmi les entreprises sans objectifs spécifiques – juste des objectifs généraux de zéro émission nette – les émissions ont augmenté.