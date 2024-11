Un test de missile en Corée du Nord place n’importe où aux États-Unis à portée

Le test par la Corée du Nord d’un missile balistique intercontinental (ICBM) jeudi montre que n’importe quel point du continent américain est à sa portée.

Le missile aurait été tiré à 7 h 11, heure locale, lors du premier test de ce type effectué à Pyongyang depuis près d’un an. Il a volé vers le nord-est jusqu’à la mer du Japon, également connue sous le nom de mer de l’Est en Corée du Sud, où il a atterri à 8h37.

L’ICBM a atteint une altitude de 4 350 milles (7 000 kilomètres), a parcouru une distance de 620 milles (1 000 kilomètres) et est resté dans les airs pendant 87 minutes, a déclaré aux journalistes le ministre japonais de la Défense, le général Nakatani. Mais il a été tiré sous un angle prononcé dans le but de contrôler sa trajectoire et d’éviter les pays voisins.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, à droite, et sa fille inspectent un missile à l’aéroport international de Pyongyang, en Corée du Nord, le 18 novembre 2022. Le dernier lancement d’essai de la Corée du Nord montre que le continent américain est à sa portée.

S’il est lancé normalement et en fonction de sa charge utile, cela se traduit par une portée potentielle allant jusqu’à 15 000 kilomètres, a déclaré Kwon Yong Soo, professeur honoraire à l’Université de défense nationale de Corée du Sud, ce qui place n’importe où en Amérique dans sa portée.

De Pyongyang, il y a 6 800 milles (10 940 kilomètres) jusqu’à Washington, DC et New York, 5 600 milles (9 000 kilomètres) jusqu’à San Francisco et 5 100 milles (8 200 kilomètres) jusqu’à Seattle.

Semaine d’actualités a contacté le ministère américain de la Défense, par courrier électronique en dehors des heures normales de travail, pour obtenir ses commentaires.

La capacité de la Corée du Nord à atteindre les États-Unis a déjà été théoriquement prouvée lors du précédent lancement test par Pyongyang d’un ICBM, baptisé Hwasong-18, en décembre 2023, qui a duré un peu moins que le dernier test, soit 73 minutes.

Experts cités par Actualités de la Défense dire que le fait que le lancement de jeudi ait permis au missile de voler plus longtemps signifie que la poussée de son moteur s’est améliorée. Ils pensent que ce dernier lancement a été effectué pour déterminer si le missile pouvait transporter une ogive plus grosse.

Cela survient dans un contexte de craintes internationales concernant le déploiement de troupes nord-coréennes pour combattre aux côtés de Moscou en Ukraine, le Pentagone ayant rapporté lundi qu’environ 10 000 soldats avaient été envoyés en Russie.

« La Corée du Nord aurait probablement pu penser que ses rivaux pourraient la mépriser après avoir cédé autant de ressources militaires à la Russie », a déclaré Yang Uk, un expert de l’Institut Asan d’études politiques de Corée du Sud. Actualités de la Défense.

« Le lancement a peut-être été conçu comme une démonstration pour montrer de quoi il est capable, indépendamment de l’envoi de troupes ou d’autres mouvements », a-t-il déclaré.

Semaine d’actualités a contacté la Mission permanente de la République populaire démocratique de Corée auprès de l’Office des Nations Unies, par courrier électronique, pour obtenir une réponse.

La nouvelle du lancement a été initialement rapportée par le ministère japonais de la Défense et les chefs d’état-major interarmées sud-coréens, avant d’être confirmée par les médias d’État nord-coréens, qui ont affirmé que l’essai ICBM visait à démontrer la « modernité » et la « crédibilité » de l’avion nord-coréen. dissuasion stratégique.

Kim Jong Un, le dirigeant de la Corée du Nord, a promis que son pays continuerait à renforcer ce qu’il appelle des « forces d’attaque stratégique modernes » et à « compléter parfaitement » la capacité de réponse de ses forces nucléaires, citant la situation sécuritaire ainsi que les menaces perçues. et les défis.

« J’affirme que la RPDC [Democratic People’s Republic of Korea] ne changera jamais sa ligne de renforcement de ses forces nucléaires », a déclaré Kim, utilisant le nom officiel de la Corée du Nord.