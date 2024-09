Un test de l’iPhone 16, avec un peu d’aide de l’IA

L’iPhone 16 est génial. Mais il l’est exactement de la manière dont on l’attendrait : l’époque des grandes idées nouvelles sur ces plaques de verre que nous utilisons tous au quotidien semble révolue. Et c’est tout à fait normal ! Mais cela nous amène à nous demander : pourriez-vous simplement entraîner une IA à vous dire tout ce que vous devez savoir sur le nouvel iPhone ?

Sur cet épisode de Le Vergecastnous le découvrons. Joanna Sternchroniqueur à Le Wall Street Journal et un ami pour toujours de Le Vergevient dans l’émission pour nous raconter ses aventures de construction le Joannabotun chatbot IA qui en sait beaucoup sur les iPhones et pratiquement rien sur autre chose. Nous posons quelques questions à Joannabot ; nous prenons certaines de vos questions et les présentons au Joannabot (et quelques-unes à la vraie Joanna). L’iPhone 16 n’a peut-être pas encore beaucoup d’IA, mais il y a beaucoup d’IA dans l’iPhone. Et il s’avère que le Joannabot pense que vous êtes plutôt génial.