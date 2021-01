La fusée de la NASA chargée de ramener l’agence sur la Lune a tiré ses quatre moteurs principaux samedi après-midi, mais le test dans le Mississippi a été interrompu après qu’un dysfonctionnement ait provoqué un arrêt automatique.

L’étage central du système de lancement spatial de 212 pieds a tiré ses quatre moteurs principaux RS-25 au centre spatial Stennis juste avant 17h30 HNE, envoyant un panache d’échappement s’élevant au-dessus du banc d’essai. Le centre de la NASA est situé à environ 30 miles au nord-est de la Nouvelle-Orléans.

«Nous avons obtenu un MCF sur le moteur quatre», a déclaré un membre de la salle de contrôle moins d’une minute après le début du tir d’essai, en utilisant un initialisme qui signifie «dysfonctionnement majeur des composants».

« Copiez ça, mais nous sommes toujours en cours d’exécution », a déclaré un autre officiel. « Vous avez encore quatre bons moteurs, non? »

Les moteurs ont tiré pendant 12 secondes supplémentaires après l’échange avant qu’un arrêt automatique ne soit appelé. Le test devait durer huit minutes – la durée totale nécessaire pour le booster pendant le décollage de son programme Artemis – mais n’a duré que moins de deux minutes.

L’entrepreneur principal Boeing a précédemment déclaré que le test devrait durer au moins 250 secondes, ou plus de quatre minutes, pour que les équipes puissent collecter suffisamment de données pour avancer. transport vers le centre spatial Kennedy et lancer quelque temps avant la fin de l’année. Un plan précis pour aller de l’avant, ce qui pourrait signifier un deuxième test et un délai avant le transport vers la Floride, n’avait pas encore été publié samedi soir.

Le tir de samedi était la dernière étape importante de la série d’essais «Green Run», qui comprend huit phases.

Lorsqu’il sera lancé sur Artemis I, SLS propulsera une capsule Orion non équipée vers la lune pour un vol d’essai d’une semaine, préparant le terrain pour les futures missions Artemis avec des astronautes à bord.

L’étage principal construit par Boeing, en cours de développement depuis près d’une décennie, utilise des moteurs principaux de navette spatiale précédemment utilisés. Ensemble, les quatre ont lancé un total de 25 missions de navette, dont le dernier vol – STS-135 – en juillet 2011.

La NASA a déclaré que les moteurs RS-25 avaient été mis à niveau et remis à neuf depuis leurs dernières missions et que l’agence avait passé une commande à Aerojet Rocketdyne, récemment acquis par Northrop Grumman, pour 24 nouvelles versions.

