Un test de foie de porc de Penn Medicine est prometteur pour les patients transplantés

Les chirurgiens de Penn Medicine ont annoncé jeudi qu’ils avaient réussi à connecter un foie de porc fonctionnel au corps d’une personne récemment décédée, un cas test crucial pour réaliser un jour la procédure pour aider les patients vivants.

Les chirurgiens ont utilisé un foie de porc génétiquement modifié avec la technique d’édition génétique de précision appelée CRISPR, une étape clé qui empêche le rejet de l’organe par le système immunitaire de la personne.

Le receveur a été déclaré « en mort cérébrale », ce qui signifie qu’il a subi une perte permanente des fonctions cérébrales, a déclaré Abraham Shaked, le chirurgien principal du projet au Penn Transplant Institute. Mais comme un ventilateur faisait toujours circuler l’oxygène dans tout le corps de la personne, cela était considéré comme un terrain d’essai valable pour ce que serait la connexion d’un foie de porc à un patient vivant.

“C’était incroyable”, a-t-il déclaré, décrivant le foie de l’animal après sa connexion. “Ça fonctionnait.”

Ailleurs, d’autres chirurgiens ont réussi à transplanter des cœurs de porc chez deux patients humains gravement malades, prolongeant ainsi leur vie d’un mois ou deux. Pour l’instant, Shaked et ses collègues n’ont pas réussi à le faire avec le foie de porc, un organe bien plus complexe que le cœur. Au lieu de cela, la procédure initiale de validation de principe, réalisée fin décembre, impliquait de connecter le foie de porc au système circulatoire de la personne via une machine externe.

Pourtant, il s’agit néanmoins d’une avancée significative, ont déclaré d’autres personnes non impliquées dans le projet. Même cette étape intermédiaire – connecter un foie de porc à un patient via une machine externe – pourrait servir de « pont » vers la guérison, a déclaré Jayme Locke, directeur du centre de transplantation de l’Université d’Alabama à Birmingham.

Le foie externe de porc pourrait faire gagner du temps aux patients gravement malades, en les gardant en vie jusqu’à ce qu’un organe d’un donneur humain soit disponible ou jusqu’à ce que le foie du patient ait une chance de se rétablir, a-t-elle déclaré.

“C’était la première étape, et je pense que c’était vraiment précieux et important”, a-t-elle déclaré à propos de l’étude Penn. “Vous pouvez considérer ce qu’ils ont fait comme une dialyse pour le foie.”

Le porc a été élevé dans une installation sécurisée par eGenesis, une société de biotechnologie basée à Cambridge, dans le Massachusetts, qui a financé l’étude. Les scientifiques de l’entreprise ont modifié le génome de l’animal à 69 endroits afin que le foie soit compatible avec le corps humain. Certaines modifications visaient à empêcher le rejet par le système immunitaire humain. D’autres modifications ont éliminé le risque lié à l’ADN viral contenu dans le génome porcin, a déclaré Mike Curtis, PDG de l’entreprise.

Un mini cochon

De plus, l’animal était une race spéciale, appelée mini-cochon du Yucatan, qui ne pèse que 150 livres – juste assez gros pour que ses organes soient comparables en taille à ceux de leurs homologues humains.

Pendant ce temps, à Philadelphie, le programme à but non lucratif Gift of Life Donor Program était à l’affût de toute famille de patients décédés qui pourrait consentir à faire don du corps pour ce type de recherche.

Les coordinateurs du programme ont identifié une telle famille en décembre, et une équipe de Penn s’est ensuite rendue au Massachusetts pour récupérer le foie de porc de l’installation eGenesis.

La fonction du foie a été maintenue pendant le voyage de retour en le connectant à une machine fabriquée par OrganOx, une entreprise basée à Oxford, en Angleterre.

Après avoir connecté le foie de porc au système circulatoire de la personne décédée, l’équipe de Penn a surveillé l’organe pendant trois jours et n’a détecté aucun signe d’inflammation ou autre problème.

Les chirurgiens transplanteurs espèrent qu’à terme, les foies et autres organes provenant de porcs génétiquement modifiés apporteront au moins une réponse partielle à la pénurie chronique d’organes humains donnés au pays.

En 2023, même si le nombre de greffes de foie a dépassé pour la première fois les 10 000, de nombreux patients attendaient encore. Plus de 900 personnes sont mortes en attendant une greffe du foie, et près de 1 000 patients ont été retirés de la liste d’attente parce qu’ils étaient devenus trop malades pour une greffe, selon le Réseau uni pour le partage d’organes (UNOS).

Un don pour la recherche

L’équipe de Penn prévoit maintenant de répéter la procédure sur le foie de porc avec des donneurs supplémentaires, en mesurant dans quelle mesure un foie de porc filtre les toxines du sang humain, a déclaré Shaked.

Cela impliquera d’obtenir le consentement d’autres familles qui ont perdu des êtres chers, a déclaré Rick Hasz, président et directeur général de Gift of Life.

Dans de tels cas, les chirurgiens doivent d’abord déterminer si les organes de la personne peuvent être immédiatement utilisés pour une transplantation, a-t-il expliqué.

Mais quand ce n’est pas le cas, comme dans le cas de Penn en décembre, la personne décédée peut toujours jouer un rôle plus large dans la poursuite de la science, a déclaré Hasz.

“C’est vraiment une opportunité unique de faire progresser la science de la transplantation et d’avoir un impact énorme en aidant non seulement un patient, deux patients, ou trois ou quatre, comme la plupart des donneurs d’organes peuvent le faire”, a-t-il déclaré. “Cela peut vraiment changer la façon dont nous traitons l’insuffisance hépatique terminale.”