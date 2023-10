Un test de détection précoce de plusieurs cancers, capable de dépister plus de 50 types de cancer, fait beaucoup de bruit, mais tous les médecins ne sont pas d’accord pour l’administrer. Le test Galleri de Grail, qui coûte 949 $ et n’est pas couvert par la plupart des régimes d’assurance, correspond à la tendance croissante des patients fortunés à la recherche d’un diagnostic précoce. Le le journal Wall Street rapporte qu’un de ces services de santé de conciergerie à New York propose des tests Galleri dans des forfaits d’examens, dont certains comprennent des IRM du corps entier et des tests de vieillissement biologique et peuvent coûter entre 5 000 et 20 000 dollars. Plus de la moitié de leurs patients se renseignent sur Galleri et environ 10 % donnent suite. Le Analyse financier considère ces tests MCED comme “une partie d’un changement majeur qui devrait balayer le monde du cancer et changer la façon dont la maladie est gérée”. Grail n’est que l’une des quelque 20 sociétés présentes ou sur le point d’entrer sur le marché.

Même si la détection précoce peut sauver des vies, Journal » parle à une femme dont une tumeur à la vésicule biliaire a été détectée grâce au test – certains médecins veulent freiner l’utilisation de Galleri jusqu’à ce que quelques problèmes soient résolus. Un grand signal d’alarme est le nombre important de faux positifs (plus de la moitié se sont révélés faux dans une étude), ainsi que de faux négatifs. Les médecins préviennent que les faux positifs peuvent entraîner de l’anxiété et des tests inutiles (et coûteux), tandis que les faux négatifs pourraient encourager les gens à sauter les tests de dépistage. Le test n’est pas non plus encore approuvé par la FDA et l’American Academy of Family Physicians ne recommande pas les dépistages de masse. “Attendons de voir. Je ne pense pas qu’il y ait suffisamment de preuves pour le moment”, déclare le Dr Lori Minasian du National Cancer Institute.

Et l’erreur humaine ou machine est une toute autre histoire. Selon le New York Times, 400 lettres signalant des faux négatifs ont été envoyées à 400 personnes en mai dernier, non pas à cause de résultats de tests erronés, mais à cause d’une erreur logicielle. Le fournisseur avec lequel Grail contracte a identifié l’erreur rapidement et affirme avoir envoyé une notification aux clients dans les 36 heures. Le test de biopsie liquide détecte les signaux de cancer dans l’ADN laissé par les tumeurs dans la circulation sanguine, et Galleri rapporte que 130 000 d’entre eux ont été vendus depuis sa sortie en 2021. La société affirme qu’il est destiné à compléter le dépistage du cancer. Elle fait l’objet d’études indépendantes pour détecter les faux résultats de ses déclarations et travaille avec les compagnies d’assurance pour obtenir une couverture plus large. (Le cancer chez les personnes de moins de 50 ans a augmenté de 79 % depuis les années 90).