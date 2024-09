Un test COVID sur cinq est positif alors que la campagne de vaccination d’automne commence

Santé Canada a approuvé trois nouveaux vaccins contre la COVID au cours des dernières semaines, ciblant la sous-variante KB.2 d’Omicron. Ils comprennent les vaccins à ARNm Moderna et Pfizer et le vaccin à base de protéines de Novavax.

Les Québécois meurent toujours à cause de la COVID, avec 48 décès dus au virus signalés au cours de la semaine du 15 septembre, la semaine la plus récente pour laquelle des données sont disponibles. Cette semaine a également vu 3 882 nouveaux cas, portant le total à 1 492 002 cas et 20 553 décès depuis le début de la pandémie.

Il y a actuellement 1 765 personnes dans les hôpitaux du Québec avec ou à cause d’une infection à la COVID.

Même si les dates de la prochaine campagne de vaccination n’ont pas encore été annoncées, le Comité d’immunisation du Québec recommande aux personnes appartenant à certains groupes vulnérables de retrousser leurs manches. Cela inclut les personnes vivant dans des milieux communautaires comme les CHSLD, les personnes âgées de 60 ans et plus, les personnes immunodéprimées, les personnes enceintes, les travailleurs de la santé et les adultes vivant dans certaines régions éloignées.

Le comité affirme que les membres d’autres groupes pourraient recevoir le vaccin, mais les avantages seraient minimes, étant donné le faible risque que représente pour eux le virus.

Avec des fichiers de La Presse Canadienne