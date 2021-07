Un test Covid positif pour la star américaine du saut à la perche Sam Kendricks envoie TOUTE l’équipe d’athlétisme australienne en isolement aux Jeux olympiques

« La santé et la sécurité de nos athlètes, entraîneurs et personnel est notre priorité absolue. Nous sommes attristés de confirmer que Sam Kendricks a été testé positif pour Covid-19 et ne participera pas aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 », le Comité olympique américain a confirmé dans un tweet mercredi soir, ajoutant que l’athlète avait depuis été « transféré dans un hôtel pour être placé en isolement. »

La nouvelle, qui a été relayée pour la première fois par le père de Kendricks dans une publication Instagram maintenant supprimée, est intervenue au milieu des informations de Reuters et des médias japonais selon lesquelles deux personnes impliquées dans les Jeux olympiques avaient été hospitalisées avec Covid-19, citant le porte-parole du comité d’organisation Masanori Takaya. Il a noté que les deux cas n’étaient pas sérieux, bien qu’ils n’aient offert aucune autre information, soulignant des problèmes de confidentialité.

Peu de temps après que le double champion du monde Kendricks a été contraint de se retirer de la compétition, le Comité olympique australien a annoncé que les membres de l’équipe d’athlétisme du pays s’isoleraient dans leur chambre, ajoutant qu’ils étaient « subissant actuellement des procédures de test conformément aux protocoles de l’équipe olympique australienne » à la lumière de l’infection de Kendricks.

Le perchiste australien Kurtis Marschall s’entraînait avec Kendricks, et l’équipe australienne est désormais enfermée au village olympique. Les épreuves d’athlétisme débuteront à Tokyo vendredi, le saut à la perche étant prévu samedi.

Les deux cas d’hospitalisation de Covid liés aux Jeux olympiques ont été les premiers à nécessiter un tel traitement, bien que le comité d’organisation de Tokyo ait signalé un total de 193 cas liés depuis le 1er juillet, dont 24 ont été comptabilisés jeudi au Japon. Dix-sept des nouvelles infections étaient des résidents du Japon, tandis que les autres provenaient de l’étranger.

Le porte-parole du Comité international olympique, Mark Adams, a également souligné qu’étant donné le régime de tests stricts et fréquents en place pour les athlètes et le personnel, il était peu probable qu’ils puissent propager le virus plus largement à Tokyo. Il a dit, « Ils vivent vraiment dans un monde différent et parallèle, à toutes fins utiles. »

Les matchs ont débuté vendredi dernier et se dérouleront jusqu’au 8 août. La capitale japonaise fonctionne actuellement en état d’urgence, au milieu d’une forte augmentation des infections à coronavirus. Mercredi, 3 177 cas ont été signalés, établissant un nouveau record pendant deux jours consécutifs.

