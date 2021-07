Un test Covid aussi facile que respirer

Le SpiroNose, fabriqué par la société néerlandaise Breathomix, n’est que l’un des nombreux tests Covid-19 basés sur l’haleine en cours de développement à travers le monde. En mai, l’agence de santé de Singapour autorisation provisoire accordée à deux de ces tests, réalisés par les sociétés nationales Breathonix et Silver Factory Technology. Et des chercheurs de l’Ohio State University ont déclaré avoir demandé à la Food and Drug Administration des États-Unis une autorisation d’urgence de leur alcootest Covid-19 .

Pourtant, selon les scientifiques, les progrès de la technologie des capteurs et de l’apprentissage automatique, combinés à de nouvelles recherches et à de nouveaux investissements stimulés par la pandémie, signifient que le moment des alcootests de détection des maladies est peut-être enfin arrivé.

Les scientifiques s’intéressent depuis longtemps à la création d’appareils portables capables de dépister rapidement et sans douleur une personne pour une maladie simplement en respirant son souffle. Mais réaliser ce rêve s’est avéré être un défi. Différentes maladies peuvent provoquer des changements respiratoires similaires. Diète peut affecter les produits chimiques que quelqu’un exhale, tout comme fumeur et la consommation d’alcool, compliquer potentiellement la détection de la maladie.

Les personnes atteintes de diabète, par exemple, peuvent avoir une haleine fruitée ou sucrée. L’odeur est causée par les cétones, des produits chimiques produits lorsque le corps commence à brûler les graisses au lieu du glucose pour produire de l’énergie, un état métabolique connu sous le nom de cétose.

« L’idée que l’haleine expirée pourrait contenir un potentiel de diagnostic existe depuis un certain temps », a déclaré le Dr Davis. « Il existe des rapports dans les textes de formation médicale en grec ancien et en chinois ancien qui font référence à l’utilisation de l’odorat par un médecin comme moyen d’aider à guider sa pratique clinique. »

Les technologies modernes peuvent détecter des changements chimiques plus subtils, et les algorithmes d’apprentissage automatique peuvent identifier des modèles dans les échantillons d’haleine de personnes atteintes de certaines maladies. Ces dernières années, les scientifiques ont utilisé ces méthodes pour identifier des « empreintes de souffle » uniques pour cancer du poumon, maladie du foie, tuberculose, asthme, maladie inflammatoire de l’intestin et d’autres conditions. (Le Dr Davis et ses collègues ont même utilisé des profils de COV pour distinguer les cellules qui avaient été infectées par différentes souches de grippe.)

Avant le coup de Covid, Breathomix avait développé un nez électronique pour détecter plusieurs autres maladies respiratoires. « Nous formons notre système : « D’accord, c’est comme ça que l’asthme sent, comme ça sent le cancer du poumon », a déclaré Rianne de Vries, directrice technologique et scientifique de l’entreprise. « Il s’agit donc de créer une grande base de données et de trouver des modèles dans les mégadonnées. »

L’année dernière, la société – et de nombreux autres chercheurs dans le domaine – a pivoté et a commencé à essayer d’identifier une empreinte respiratoire pour Covid-19. Lors de la flambée initiale du virus au printemps 2020, par exemple, des chercheurs britanniques et allemands ont collecté des échantillons d’haleine de 98 personnes qui se sont présentées dans des hôpitaux avec des symptômes respiratoires. (Les participants ont été invités à expirer dans un tube jetable ; les chercheurs ont ensuite utilisé une seringue pour extraire un échantillon de leur haleine.)

Trente et un des patients se sont avérés être atteints du Covid, tandis que les autres présentaient divers diagnostics, notamment de l’asthme, une pneumonie bactérienne ou une insuffisance cardiaque, les chercheurs ont rapporté. Les échantillons d’haleine de personnes atteintes de Covid-19 présentaient des niveaux plus élevés d’aldéhydes, de composés produits lorsque les cellules ou les tissus sont endommagés par l’inflammation, et de cétones, ce qui correspond aux recherches suggérant que le virus peut endommager le pancréas et provoquer la cétose.

Les patients de Covid avaient également des niveaux de méthanol plus faibles, ce qui pourrait être un signe que le virus avait enflammé le système gastro-intestinal ou tué les bactéries productrices de méthanol qui y vivent. Ces changements de souffle combinés « nous donnent un signal Covid-19 », a déclaré le Dr Thomas, un co-auteur de l’étude.