Un test clé pour les ventes de véhicules électriques et la courbe d’adoption arrive

Chevrolet Silverado électrique présenté au Salon de l’auto de New York, avril 2022. Scott Mlyn | CNBC

Alors que les véhicules électriques invendus s’appuient sur les nombreux concessionnaires concurrents, la stratégie de déploiement des véhicules électriques de General Motors pour l’automne s’annonce comme un moment clé pour Detroit lorsqu’il s’agit de lire une courbe d’adoption incertaine des véhicules électriques. GM , jusqu’à présent, agit comme s’il pouvait résister à un bouleversement actuel dans le monde des véhicules électriques, déclare l’analyste Brian Downey, rédacteur en chef d’Autotrader, une division de la société de données automobiles Cox Automotive. Les stocks de véhicules électriques étaient de 92 000 au 26 juin, en hausse de 350 % par rapport à la mi-2022, car les modèles de constructeurs automobiles plus récents sur le marché des véhicules électriques comme Kia, Porsche, Jaguar et Hyundai ont vu leurs ventes en deçà des attentes et les ventes de Gué La Mustang Mach E est tombée. Mais GM a réitéré dans ses résultats cette semaine qu’il doublerait la production de véhicules électriques au second semestre, à 100 000 unités – y compris l’introduction tant attendue d’une camionnette électrique Chevrolet Silverado et des versions EV du multisegment Chevy Equinox et Blazer compact. Véhicule de sport. La société affirme qu’elle atteindra 400 000 unités de production cumulées de véhicules électriques d’ici le début de 2024 et que son activité de véhicules électriques atteindra la rentabilité d’ici 2025. « C’est le moment du pop-corn », a déclaré Dan Ives, analyste chez Wedbush Securities. « Ils ont des dizaines de modèles de véhicules électriques au cours des deux à trois prochaines années. Ces premiers modèles, provenant de l’indicatif régional 313, jetteront les bases. C’est vraiment les six à 12 prochains mois sur lesquels ils seront jugés. » Les investisseurs ont apprécié une grande partie des nouvelles de GM de cette semaine, car la société a relevé ses prévisions de bénéfices pour 2023 pour la deuxième fois cette année, affirmant que le flux de trésorerie disponible de sa division automobile sera de 7 à 9 milliards de dollars, passant de 5,5 à 7,5 milliards de dollars. L’analyste de Morgan Stanley, Adam Jonas, a émis l’hypothèse que la décision de l’entreprise de réduire les dépenses en capital, qui représentaient la majeure partie de la modification des prévisions de trésorerie, pourrait simplement refléter le conservatisme à l’approche des négociations avec le syndicat United Auto Workers. Les actions ont chuté de 4% après que les bénéfices de la société aient dépassé les prévisions de Wall Street, et le titre a terminé la semaine en baisse, bien que les actionnaires de GM aient toujours enregistré un gain à deux chiffres sur papier depuis le début de l’année.

La PDG de GM, Mary Barra, a déclaré aux analystes lors de l’appel aux résultats que la réduction des dépenses en capital n’était pas liée à un appel à la demande du marché. « Il n’y a pas eu de ralentissement lié au marché », a-t-elle déclaré. Les analystes de Wall Street, cependant, ne sont toujours pas convaincus des taux d’adoption des véhicules électriques à court terme. « Nous continuerons de conseiller aux investisseurs de bien gérer leurs attentes en ce qui concerne la vitesse de la rampe et la taille et la rentabilité ultimes de l’activité de véhicules électriques de GM. Nous exprimons ce sentiment non seulement pour GM, mais pour tous les constructeurs automobiles traditionnels », a écrit Adam Jones, analyste de Morgan Stanley, dans une note aux clients après les bénéfices de GM. Il y a un problème central de VE dans les chiffres : GM a vendu environ 36 000 véhicules électriques au premier semestre 2023, selon Cox Automotive. Avec une production qui devrait augmenter, les nouveaux modèles feraient mieux de se vendre.

Parmi les analystes qui pensent que le titre devrait connaître une baisse plus importante, la déception attendue des ventes de véhicules électriques fait partie des facteurs. L’analyste de la Deutsche Bank, Colin Langan, dont l’objectif de prix de 32 dollars représente une baisse de 15 à 20 % par rapport au cours de l’action GM cette semaine, a déclaré dans une note aux investisseurs que l’un des plus grands risques pesant sur sa cote de vente est « le lancement réussi de produits clés pour les véhicules électriques ». comme la Cadillac Lyriq, le GMC Hummer EV, le Chevy Silverado / GMC Sierra EV, le Chevy Equinox EV et le Chevy Blazer EV. » L’analyste de CFRA Research, Garrett Nelson, a déclaré dans une note aux clients après les bénéfices cette semaine : « Nous pensons que la baisse des bénéfices à court terme de la transition des véhicules électriques de GM sera importante, et nous avons des doutes quant à l’accélération de sa production et à la demande finale pour ses modèles de véhicules électriques dans un contexte de croissance. des signes de sursaturation du marché des VE. » Les consommateurs peuvent être plus importants à surveiller que les investisseurs en ce moment. Les modèles qui sortiront cet été et cet automne comprennent des versions électriques du véhicule le plus vendu de GM, le Silverado, et son modèle n° 3, le multisegment Equinox (le n° 2 est le GMC Sierra, qui est essentiellement une autre itération du Silverado). Il y aura également une version EV du SUV intermédiaire Chevy Blazer. Le prix préliminaire de l’Equinox prévoit qu’il commencera autour de 30 000 $ avant un crédit d’impôt fédéral de 7 500 $. Le prix final du Blazer sera annoncé d’ici la première semaine d’août, a déclaré le porte-parole de la société, Chad Lyons, et son déploiement commencera avec ses niveaux de finition à prix inférieur et moyen cet été. Avec les moteurs à essence, ces Blazers commencent à un prix de détail suggéré d’environ 35 000 $ pour le niveau de base et de 42 800 $ pour la RS, bien en deçà du prix de vente américain moyen de la société au deuxième trimestre de 52 248 $. Le Silverado, comme de nombreux véhicules électriques, est un exemple de mise sur le marché de modèles plus chers en premier, mais GM prévoit de livrer des modèles plus basiques l’année prochaine, a déclaré Lyons. La PDG de GM, Mary Barra, a déclaré aux analystes après ses résultats qu’elle était « très confiante quant à l’endroit où nous en sommes dans les prix du Silverado EV ». La berline Cadillac Lyriq EV, au prix de 58 590 $ et en concurrence avec des produits plus chers de Jaguar et Audi, est sortie l’année dernière, a déclaré la porte-parole de Cadillac, Katie Minter. GM lancera également la Cadillac Celestiq, une Modèle de 300 000 $ qui sera conçu sur mesure pour chaque client.

La Cadillac tout électrique 2023 Lyriq est exposée lors d’une journée médiatique du Salon international de l’auto de l’Amérique du Nord à Detroit, Michigan, le 14 septembre 2022. Rebecca Cook | Reuter

Paul Jacobson, directeur financier de GM, a cité la « demande refoulée » pour le nouveau Lyriq lors d’un appel avec les analystes après les résultats, et a également cité le Chevy Bolt, que la société avait prévu d’arrêter il y a seulement quelques mois, mais a maintenant décidé de ramener. « Nous ne pouvons pas construire suffisamment de boulons pour le moment », a déclaré Jacobson. « Les gens s’accrochent avec des commandes », a déclaré Jacobson aux analystes posant des questions sur la stratégie de tarification des véhicules électriques. « Je pense qu’avec certains des défis identifiés au fur et à mesure que nous augmentons la production, nous constatons une forte demande constante pour les produits que nous produisons. » Ces mesures aideront à consolider la place de GM en tant que choix de valeur de l’industrie des véhicules électriques alors que l’entreprise secoue, selon Ives, qui dit qu’il a conduit tous les nouveaux modèles et est enthousiasmé par la capacité de la gamme à rendre GM pertinent pour les jeunes qui cherchent à importe d’abord. « Ce n’est pas le directeur général de votre grand-père », a-t-il déclaré. « Design sympa, mises à niveau technologiques massives, grande autonomie de la batterie, pas de soucis d’autonomie. Les gens s’arrêteront au service de voiturier. Ce n’est pas quelque chose que vous auriez envisagé auparavant. » Selon Downey, l’objectif est d’attirer les clients qui n’ont pas été attirés par les véhicules électriques uniquement pour la technologie. En tant que leader du marché des véhicules électriques Tesla a fait en réduisant les prix cette année, GM s’apprête à offrir des options de véhicules électriques au plus grand marché de consommateurs qui veulent simplement des voitures sans problème à des prix attractifs, a-t-il déclaré.

La «partie difficile» du déploiement des véhicules électriques dans l’industrie automobile ne fait que commencer