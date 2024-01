Un test capable de détecter 18 signaux de cancer à un stade précoce montre une sensibilité de 84 % lors du premier essai sur l’homme

Un test expérimental de cancer déjà étudié chez l’homme montre qu’en examinant les protéines sanguines au lieu de l’ADN tumoral, il pourrait être possible de détecter jusqu’à 18 cancers à un stade précoce avec une précision exceptionnelle.

Les tests de dépistage du cancer n’utilisent pas souvent les mêmes méthodes de détection, et disposer d’une ou deux options de test unifiées sauverait probablement des milliers de vies.

Une société américaine de biotechnologie appelée Novelna a récemment présenté les résultats d’un essai portant sur 440 humains atteints d’un total de 18 cancers différents. Des échantillons de plasma sanguin ont été prélevés sur chaque patient, ainsi que sur 44 donneurs de sang sains.

En analysant des traces de protéines dans le sang, l’équipe Novelna a pu atteindre une « sensibilité » élevée, ou taux de détection des tumeurs à un stade précoce, et une « spécificité » élevée ou contrôle des faux positifs. De plus, les protéines contrôlées dans le test sont spécifiques au sexe.

Au stade I (le stade le plus précoce du cancer) et avec une spécificité de 99 %, les panels ont pu identifier 93 % des cancers chez les hommes et 84 % des cancers chez les femmes.

“Cette découverte constitue la base d’un test de dépistage multi-cancer pour la détection précoce de 18 tumeurs solides qui couvrent tous les principaux organes humains d’origine de ces cancers au stade le plus précoce de leur développement avec une grande précision”, ont écrit les auteurs dans la revue. BMJ Oncologie. « Ces résultats ouvrent la voie à un test de dépistage multi-cancer rentable et très précis qui peut être mis en œuvre à l’échelle de la population. »

L’équipe a reconnu la petite taille de l’essai et a admis que des essais plus importants seraient nécessaires pour confirmer l’exactitude déjà établie, mais elle a également souligné que presque toutes les protéines de presque tous les cancers étaient présentes dans les échantillons de sang à des niveaux très faibles, ce qui indique l’importance de tels tests pour détecter les tumeurs avant qu’elles ne se forment.

“Si les performances des tests dans les futures études séquentielles bien conçues sont proches de ce que suggère cette étude préliminaire, alors cela pourrait vraiment changer la donne”, Dr Mangesh Thorat, du Centre de prévention du cancer de l’Institut Wolfson de médecine préventive. , dit au Guardian. Il n’a pas participé à l’étude.

Le Dr Peter Attia, médecin bien connu, communicateur scientifique et partisan de la « médecine 3.0 » qui met fortement l’accent sur la prévention plutôt que sur le traitement, dit récemment que pour réellement réduire les niveaux de mortalité des cancers courants comme le cancer du sein, du côlon et de la prostate, la détection précoce devrait commencer au milieu de la vie aussi souvent que deux fois par an.

En effet, le taux de survie des femmes qui contractent un cancer du sein à ses premiers stades se situe dans le quatre-vingt-dixième percentile, tandis que pour celles qui l’attrapent au stade 4, il est très faible.

Des tests qui couvriraient une variété de cancers à des stades précoces pourraient faciliter des programmes de tests plus larges dans le monde, où le cancer est désormais responsable d’un décès sur six.

