Un “terroriste” pulvérise des balles sur un bus bondé, faisant au moins sept blessés dont deux critiques à Jérusalem

Un homme armé a ouvert le feu sur un bus transportant des fidèles juifs à Jérusalem, blessant au moins sept personnes.

Deux victimes sont dans un état critique à la suite de l’attaque d’horreur dans la vieille ville, dont une femme enceinte avec des blessures à l’abdomen.

Au moins sept personnes ont été blessées après qu’un homme armé a tiré sur un bus 1 crédit

Le tireur a ouvert le feu sur le bus alors qu’il attendait dans un parking près du Mur Occidental Crédit : AP

Il est entendu qu’elle a subi un accouchement d’urgence – avec le nouveau-né dans un état grave mais stable alors que leur mère se bat pour sa vie.

Un homme est soigné pour des blessures par balle à la tête et au cou.

Le bus attendait sur un parking près du Mur Occidental – le site le plus sacré où les Juifs peuvent prier – lorsqu’il a été touché par une pluie de balles.

Selon la police, le terroriste présumé a ensuite fui les lieux, laissant le bus criblé de balles.

Le chauffeur de bus Daniel Kanievsky a raconté comment “tout le monde a paniqué” lorsque des coups de feu ont retenti.

Il a déclaré : “Je me suis arrêté à la gare du Tombeau de David. A ce moment, le tournage a commencé.

“Deux personnes à l’extérieur que j’ai vues tomber, deux à l’intérieur saignaient. Tout le monde a paniqué.”

Selon l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, il y avait des citoyens américains parmi les blessés.

Le tireur s’est ensuite rendu aux autorités israéliennes, selon les flics.

Les médias locaux ont rapporté que le suspect était un Palestinien de Jérusalem-Est.

Le Premier ministre israélien Yair Lapid a déclaré : « Que tous ceux qui nous souhaitent le mal sachent qu’ils paieront un prix pour tout mal fait aux civils.

« Jérusalem est notre capitale et un centre de tourisme pour toutes les religions. Les forces de police et Tsahal s’emploient à rétablir le calme et le sentiment de sécurité dans la ville.”

Les factions militantes palestiniennes à Gaza ont salué l’attaque, mais n’en ont pas revendiqué la responsabilité.

Le groupe terroriste Hamas a déclaré que l’attaque était “une réponse naturelle aux crimes quotidiens de l’occupation contre notre peuple, notre pays et les principaux sites musulmans et chrétiens”.

L’attaque palestinienne présumée survient juste une semaine après la flambée de violence entre Israël et les militants à Gaza.

Cela survient une semaine après le pire déclenchement des hostilités depuis plus d’un an, lorsque des avions de chasse israéliens ont pilonné l’étroite bande côtière dans ce que l’armée a qualifié d’attaque préventive visant à prévenir une menace imminente contre Israël.

Au moins 49 personnes ont été tuées à Gaza et des centaines d’autres blessées au cours de 56 heures de combats qui ont également vu plus de 1 000 roquettes lancées vers Israël par la faction militante du Jihad islamique.

Les tensions se sont poursuivies depuis, avec trois hommes armés tués lors d’une fusillade avec les forces de sécurité israéliennes dans la ville cisjordanienne de Naplouse la semaine dernière.

Le suspect s’est rendu à la police après avoir fui les lieux Crédit : AFP