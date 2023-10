Un terroriste présumé de l’Etat islamique arrêté par la police de Delhi lors d’une percée majeure

Un terroriste présumé de l’Etat islamique, qui figurait sur la liste des personnes les plus recherchées de l’Agence nationale d’enquête (NIA), a été arrêté à Delhi lors d’une vaste opération de répression menée par l’agence antiterroriste.

Shahnawaz alias Shafi Uzzama a été arrêté par la cellule spéciale de la police de Delhi dans une cachette de la capitale nationale. La cellule spéciale de la police de Delhi fait partie des nombreuses agences travaillant avec la NIA pour réprimer les réseaux terroristes dans plusieurs États.

Shahnawaz, ingénieur de profession, était recherché dans l’affaire du module ISIS Pune. Selon des sources, Shahnawaz est originaire de Delhi. Il avait déjà été arrêté à Pune, mais avait réussi à s’échapper. Il s’est ensuite enfui à Delhi et vit depuis dans une cachette. Il est désormais interrogé.

Plus tôt ce mois-ci, la NIA avait annoncé une récompense en espèces de Rs 3 lakh chacune pour des informations sur Shahnawaz et trois autres suspects terroristes : Rizwan Abdul Haji Ali, Abdulla Faiyaz Shaikh alias Diaperwala et Talha Liyakat Khan.

Il est allégué que les quatre étaient liés à un module du groupe terroriste ISIS à Pune dans le Maharashtra.

L’agence antiterroriste avait arrêté le mois dernier plusieurs personnes soupçonnées de promouvoir les activités de l’Etat islamique à Pune. La branche Pune de l’Etat islamique avait l’intention de perturber la paix et l’harmonie communautaire dans le pays, a déclaré un responsable de l’agence à l’agence de presse PTI.

Au domicile de l’un des accusés arrêtés, Shamil Saquib Nachan, la NIA a trouvé des documents incriminants révélant le complot de l’Etat islamique, a-t-il ajouté. Nachan et d’autres envisageaient de déclencher des violences à travers le pays en fabriquant et en déclenchant des engins explosifs improvisés, avait déclaré l’agence antiterroriste.

La NIA avait déclaré que les accusés étaient tous membres du module dormant de l’Etat islamique. « Ils avaient l’intention de mener une guerre contre le gouvernement indien dans le cadre du programme de l’EI visant à répandre la terreur et la violence dans le but d’établir un État islamique dans le pays », avait indiqué l’agence.