Le terroriste de LONDON Bridge, Usman Khan, est photographié à deux sièges de la victime Saskia Jones alors qu’ils profitent d’un brunch dans une salle de banquet – peu de temps avant son saccage au couteau.

L’image du tueur en costume et botté discutant avec Mme Jones, 23 ans, a été montrée hier alors que l’enquête sur l’atrocité était ouverte.

Le terroriste du pont de Londres Usman Khan est photographié à deux sièges de la victime Saskia Jones peu de temps avant de se lancer dans un déchaînement meurtrier au couteau Crédit: PA

Khan a également été filmé sous un lustre à l’arrière-plan de l’événement de réhabilitation des prisonniers alors que des boissons et des canapés étaient servis.

L’inspecteur en chef Dan Brown a déclaré à l’audience: «Nous voyons Khan parler de manière assez animée. Nous ne savons pas quel était le contenu de cette conversation. «

Khan, 28 ans, s’était rendu à l’événement au Fishmonger’s Hall armé de couteaux et avait l’intention de commettre un meurtre.

D’autres images montrées aux jurés incluent une défense de narval utilisée comme arme contre Khan et des images de son autre victime, Jack Merritt, 25 ans, arrivant pour l’événement.

L’enquête a appris que Khan a apporté trois couteaux, avec un symbole d’Allah brut gravé dans les lames, au rassemblement.

Il avait également attaché un faux gilet de suicide à sa poitrine lors de son voyage en train à Londres Euston.

Saskia Jones, 23 ans, a été tuée dans l’attaque terroriste Crédit: PA

La mère de la victime Jack Merritt a décrit son fils comme une « force pour le bien dans le monde » lors de l’enquête Crédit: PA

Le terroriste Usman Khan a été abattu par la police Crédit: PA

Après le brunch, il a poignardé Jack, qui travaillait avec le programme caritatif de justice pénale Learning Together de l’Université de Cambridge, 12 fois dans les toilettes.

Il a également plongé un couteau dans le cou de Saskia, étudiante en criminologie.

Elle a titubé vers le bas de l’escalier et a fait quelques pas avant de s’effondrer, selon l’enquête. Deux autres ont été blessés.

Khan a menacé un membre du personnel de leur faire ouvrir une porte, mais il a été suivi à l’extérieur sur le pont de Londres.

Il a été abordé par des délinquants réformés, armés de la défense et d’un brochet ornemental, avant d’être confronté à des policiers armés.

Ils l’ont abattu, mais il était toujours en mouvement, craignant de faire sauter sa veste, il a été abattu, a déclaré M. Brown.

Auparavant, la mère en larmes de Jack, Anne, avait rendu hommage à son fils lors de l’enquête menée à Guildhall dans la ville de Londres.

Elle a dit: «Jack Merritt était une bonne personne.

«Jack était une force pour le bien dans le monde, quelqu’un qui a amélioré la vie des autres en le connaissant.

«Nous sommes extrêmement fiers de qui était Jack et de ce qu’il représentait. Sa mort a été une tragédie mais sa vie a été un triomphe.

Jack Merritt entrant dans l’événement de réhabilitation des prisonniers dans Fishmonger’s Hall Crédit: PA

Jack a travaillé avec le programme caritatif de justice pénale de l’Université de Cambridge Learning Together Crédit: PA

Michelle Jones, la mère de Saskia, quittant le service commémoratif de sa fille en 2019 Crédit: PA

Usman Khan à la réception du verre avant l’événement de réhabilitation des prisonniers Crédit: PA

Cette défense de narval a été utilisée par les participants pour affronter Khan déchaîné Crédit: PA

Elle a pleuré en lisant les hommages émouvants à son fils par ses amis et sa famille.

On l’appelait un «vrai visionnaire», un «frère très cool» et un copain «farouchement fidèle» qui «défendait l’opprimé».

Henry Pitchers QC a déclaré à l’enquête que Saskia, de Stratford-upon-Avon, était «quelqu’un qui s’est battu pour améliorer la vie des autres et qui était poussé à faire de réels changements».

L’audience se poursuit.

Elle sera suivie d’une enquête distincte sur la mort de Khan.