Un terroriste CONDAMNÉ abattu par la police lors d’un déchaînement de couteaux dans la rue avait juré de tuer la reine avant d’être libéré de prison, a annoncé une enquête hier.

Sudesh Amman, 20 ans, était devenu de plus en plus violent alors qu’il purgeait une peine de 40 mois pour possession et partage de documents terroristes.

Sudesh Amman a fait part à d’autres détenus de son intention de tuer la reine avant d’être libéré de prison Crédit : PA

Et il a été impliqué dans la radicalisation d’autres détenus tout en s’associant avec le frère du kamikaze de la Manchester Arena, Hashem Abedi, et le kamikaze de Parsons Green Tube, Ahmed Hassan.

Amman a partagé ses opinions extrémistes, notamment son désir de rejoindre l’EI, de devenir un kamikaze et de cibler la reine.

Un rapport de renseignement sur les prisonniers a déclaré : « Il a crié différentes choses en coulisses telles que : « Cet endroit est plein de non-croyants » et « Tout le monde ici sera sous le drapeau noir ».

Les appels téléphoniques surveillés passés par Amman depuis la prison de Belmarsh, dans le sud-est de Londres, ont montré qu’il était devenu « en colère et agité ».

Huit jours avant sa libération, la police antiterroriste inquiète a demandé au gouverneur de la prison Rob Davis de le garder enfermé.

Mais M. Davis a déclaré qu’il était trop tard pour arrêter sa libération automatique après avoir purgé les deux tiers de sa peine.

Il a été libéré le 23 janvier de l’année dernière pour vivre dans un foyer de probation à Streatham, dans le sud de Londres.

Dix jours plus tard, il a volé un couteau et poignardé un homme et une femme dans la rue.

L’enquête à la Royal Courts of Justice de Londres se poursuit.