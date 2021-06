Un terrain immobilier virtuel sur ‘Decentraland’ se vend comme NFT pour plus de Rs 6 Crores

Une parcelle de terrain virtuel dans le monde en ligne basé sur la blockchain Decentraland s’est vendue pour plus de 900 000 $ jeudi, lors d’un achat record pour la plate-forme, a déclaré la Fondation Decentraland. Dans Decentraland, la propriété des terres virtuelles est achetée et vendue sous forme de jetons non fongibles (NFT). Un NFT est une sorte d’actif cryptographique qui enregistre le statut de propriété des éléments numériques sur la blockchain. L’acheteur était un véhicule d’investissement appelé Republic Realm, un fonds d’investissement immobilier numérique, a indiqué la Fondation Decentraland. Republic Realm appartient à Republic, une plateforme d’investissement basée aux États-Unis soutenue par des investisseurs tels que Binance et Prosus. Il s’agit de l’achat de terrain NFT le plus cher à ce jour, selon DappRadar, un site Web qui suit les données de vente NFT.

Constitué de 259 unités ou « parcelles » de terrain, le terrain de l’immobilier virtuel représente 66 304 mètres carrés virtuels (16 acres virtuels), ce qui en fait également le plus gros achat foncier de Decentraland en termes de taille virtuelle.

L’achat a été effectué en utilisant MANA, la propre crypto-monnaie de Decentraland. Le terrain a coûté 1 295 000 MANA, ce qui valait 913 228,2 $ au moment de la vente.

L’immobilier basé sur la blockchain dans les mondes virtuels a augmenté de prix dans le cadre de la frénésie du marché NFT qui a commencé au début de 2021. lire la suite

Dans des mondes virtuels tels que Decentraland, les gens peuvent afficher leurs collections d’art NFT, se promener avec des amis, visiter des bâtiments et assister à des événements. Lire la suite

Dans le cadre d’une récente vente NFT de Sotheby’s, la maison de vente aux enchères a ouvert une réplique virtuelle de son immeuble londonien au sein de Decentraland et y a exposé les œuvres d’art NFT, attirant plus de 3 000 visiteurs virtuels. Lire la suite

Dans un autre monde virtuel basé sur la blockchain, The Sandbox, une parcelle d’immobilier virtuel vendue pour environ 650 000 $ plus tôt ce mois-ci, a déclaré le cofondateur du site, Sébastien Borget.

Pendant ce temps, à Somnium Space, un domaine qui a atteint 500 000 $ en mars est toujours le record, a déclaré le fondateur et directeur général de Somnium Space, Artur Sychov.

