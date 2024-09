Un terrain humide oblige l’Afghanistan et la Nouvelle-Zélande à attendre le début des tests

Grand Noida : Les mauvaises installations de drainage ont encore joué les trouble-fêtes mardi, alors qu’une deuxième journée consécutive s’est écoulée sans qu’une balle ne soit lancée lors du test unique entre l’Afghanistan et la Nouvelle-Zélande au complexe sportif Shaheed Vijay Singh Pathik. Malgré des périodes de soleil considérables au cours des deux premiers jours du test, le terrain extérieur est resté humide et dangereux pour le jeu. Les fortes pluies de lundi soir n’ont pas arrangé les choses, mais même le fait que le tirage au sort n’ait pas encore eu lieu reflète mal l’état de préparation du site de Greater Noida, qui accueille son tout premier test. Les jardiniers utilisent un ventilateur pour sécher le terrain avant le début du test entre l’Afghanistan et la Nouvelle-Zélande. (AFP)

Bien que le terrain ait déjà accueilli l’Afghanistan pour cinq ODI et six T20I, son adéquation aux tests de cricket mérite un examen approfondi. Il est vrai que la région de la capitale nationale (NCR) a connu des pluies inhabituellement fortes ces dernières semaines.

La zone du milieu du terrain, à l’extrémité du pavillon, semble particulièrement préoccupante. Le personnel du terrain a creusé les zones humides de cette zone et a également utilisé des ventilateurs de table pour sécher d’autres parties du terrain, mais leurs mesures n’ont pas été efficaces jusqu’à présent.

Après des inspections à 12h et 15h mardi, il a été confirmé que l’arbitre du match de l’ICC, Javagal Srinath, avait décidé d’arrêter le jeu pour la journée. Les deux équipes sont restées dans leurs chambres d’hôtel pendant la séance du matin. Certains joueurs néo-zélandais se sont rendus au milieu dans l’après-midi pour s’entraîner au filet, mais c’était à peu près tout.

L’Afghanistan Cricket Board (ACB) a publié une déclaration mardi soir, indiquant qu’il avait également envisagé Kanpur et Bengaluru comme lieux potentiels avant d’aller de l’avant avec Greater Noida.

« Malheureusement, les deux autres n’étaient pas disponibles en raison des matchs nationaux de la BCCI, et la chaleur extrême des Émirats arabes unis les a rendus impropres à l’organisation d’un test », peut-on lire dans le communiqué. « Compte tenu du calendrier chargé de la Nouvelle-Zélande, nous avons choisi Greater Noida pour assurer la tenue de cet important match. Nous sommes actuellement en période de mousson en Inde, et des pluies persistantes ont également affecté les compétitions nationales indiennes. Bien que nous ne puissions pas contrôler la météo, le BCCI (Board of Control for Cricket in India) nous a fourni des équipements supplémentaires et des efforts supplémentaires sont en cours pour créer les conditions idéales pour le début du match. »