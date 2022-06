Un temps plus frais aide l’Espagne avec les incendies ; la pluie aide en Allemagne

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

L’incendie dans la chaîne de montagnes de la Sierra de Culebra, dans la province de Zamora, a jusqu’à présent brûlé 31 000 hectares (77 000 acres). L’agence de presse officielle Efe a déclaré que cela en faisait le plus grand jamais enregistré depuis qu’un incendie dans le sud-ouest de la province de Huelva a rasé un peu moins de 30 000 hectares en 2004.

MADRID – Des températures plus fraîches ont aidé les pompiers lundi à stabiliser un incendies dans le nord-ouest de l’Espagne, les rapports indiquent qu’il s’agit du plus important jamais enregistré dans le pays.

Alors que l’incendie de Zamora n’était pas totalement maîtrisé, il n’y a plus de flammes et il ne se propage plus, ont annoncé lundi les autorités.