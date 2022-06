Un temps plus frais aide l’Espagne avec les incendies ; la pluie aide en Allemagne

MADRID (AP) – Des températures plus fraîches ont aidé les pompiers lundi à stabiliser un incendie de forêt dans le nord-ouest de l’Espagne qui, selon les rapports, est le plus important jamais enregistré dans le pays.

L’incendie dans la chaîne de montagnes de la Sierra de Culebra, dans la province de Zamora, a jusqu’à présent brûlé 31 000 hectares (77 000 acres). L’agence de presse officielle Efe a déclaré que cela en faisait le plus grand jamais enregistré depuis qu’un incendie dans le sud-ouest de la province de Huelva a rasé un peu moins de 30 000 hectares en 2004.

Alors que l’incendie de Zamora n’était pas totalement maîtrisé, il n’y a plus de flammes et il ne se propage plus, ont annoncé lundi les autorités.

Une baisse des températures élevées a permis à environ 650 pompiers soutenus par des avions de largage d’eau d’établir un périmètre autour de l’incendie qui s’est déclaré mercredi. Des habitants de 18 villages ont dû être évacués au cours de la semaine écoulée.

Ailleurs, 900 personnes ont été évacuées de 13 villages de la région nord de la Navarre où deux incendies de forêt étaient toujours actifs.

L’Espagne a été en alerte pour une épidémie d’incendies de forêt intenses alors que le pays a connu la semaine dernière des températures record dans de nombreux endroits en juin. Les experts associent la période anormalement chaude pour l’Europe au changement climatique.

En Allemagne, de fortes averses dans la nuit et lundi ont largement aidé à éteindre deux grands incendies de forêt distants d’environ 20 kilomètres (12 1/2 miles) au sud-ouest de Berlin. Les responsables ont déclaré que des centaines de personnes avaient pu rentrer chez elles après avoir été évacuées par précaution au cours du week-end. Les routes ont également été rouvertes.

Des centaines de pompiers sont restés sur les lieux, craignant que le vent ne rallume les braises fumantes.

The Associated Press