Un temps plus chaud et plus sec devrait alimenter les flammes près de Lytton, BC Wildfire Service dit

Le BC Wildfire Service a averti que le temps plus chaud et plus sec attendu tout au long de cette semaine pourrait alimenter des conditions potentiellement volatiles alors que les équipages combattent un incendie incontrôlable juste à l’ouest du village de Lytton.

Les prévisions d’Environnement Canada pour la région à l’extrémité nord du canyon du Fraser montrent un ciel clair avec des températures diurnes supérieures à 30 °C à partir de mardi.

Le service des incendies de forêt a déclaré que la baisse de l’humidité relative entraînerait le dessèchement des carburants, attisant les flammes de l’incendie qui mesure désormais 20 kilomètres carrés, selon la dernière cartographie aérienne.

Alors que les flancs sud, est et nord montrent une activité minimale, il indique que le flanc ouest est actif et qu’une grande partie du terrain est escarpée et “inutilisable”.

La reprise commence à Lytton à la suite d’un incendie il y a un peu plus d’un an qui a réduit le village en décombres et tué deux personnes. La province a récemment engagé 21 millions de dollars supplémentaires pour aider à reconstruire le village, situé à environ 150 kilomètres au nord-est de Vancouver.

L’incendie de cette année a détruit au moins six propriétés et forcé plus de 100 personnes à quitter leurs maisons du côté ouest du fleuve Fraser.

Le ministre de la Sécurité publique, Mike Farnworth, a déclaré lundi lors d’une conférence de presse que le flanc ouest de l’incendie se dirigeait vers le Stein Valley Nlaka’pamux Heritage Park, où un incendie ponctuel a été découvert près du début d’un sentier pédestre au cours du week-end.

Le service des incendies de forêt dit qu’il travaille avec un représentant de la Première Nation de Lytton pour identifier les zones de valeur culturelle dans la région et décider comment les protéger.

Un panache de fumée s’élève d’un incendie de forêt près de Lytton vendredi dernier. (Soumis par Britannia Glasgow)

Plus de 100 personnes ont été affectées à l’incendie, soutenues par quatre appels d’offres d’eau, 10 hélicoptères et d’autres équipes de soutien, selon le service.

Les équipes le long du flanc sud de l’incendie ont étendu leur système de distribution d’eau alors qu’elles gravissaient une pente raide le long du bord de l’incendie.

Au nord, les équipes construisent une « ligne humide » pour protéger les lignes de transmission de BC Hydro, tandis que d’autres patrouillent les structures le long du flanc est de l’incendie.

La cause de l’incendie fait toujours l’objet d’une enquête.