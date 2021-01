L’Opération Overlord a vu le 6 juin 1944 environ 156000 soldats alliés débarquer en Normandie.

On pense que pas moins de 4400 ont été tués dans une opération que Winston Churchill a décrite comme «sans aucun doute la plus compliquée et la plus difficile qui ait jamais eu lieu».

L’assaut s’est déroulé en deux phases: un débarquement aéroporté de 24000 troupes aéroportées britanniques, américaines, canadiennes et françaises libres peu après minuit, et un débarquement amphibie d’infanterie et de divisions blindées alliées sur la côte française à partir de 6h30.

L’opération a été la plus grande invasion amphibie de l’histoire du monde, avec plus de 160 000 soldats qui débarquent. Quelque 195 700 membres du personnel naval et de la marine marchande alliés dans plus de 5 000 navires étaient impliqués.

Les débarquements ont eu lieu le long d’un tronçon de 50 milles de la côte normande divisée en cinq secteurs: Utah, Omaha, Gold, Juno et Sword.

L’assaut a été chaotique avec des bateaux arrivant au mauvais point et d’autres rencontrant des difficultés dans l’eau.

Destruction dans la ville de Carentan, dans le nord de la France, après l’invasion de juin 1944

Les troupes n’ont réussi qu’à prendre pied sur la plage – mais elles ont construit sur leur percée initiale dans les jours à venir et un port a été ouvert à Omaha.

Ils ont rencontré une forte résistance des forces allemandes qui étaient stationnées sur des points forts le long de la côte.

Environ 10 000 alliés ont été blessés ou tués, dont 6 603 Américains, dont 2 499 ont été mortels.

Entre 4 000 et 9 000 soldats allemands ont été tués – et cela a été le moment charnière de la guerre, en faveur des forces alliées.