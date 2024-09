Un « temps mort » de deux minutes ou un « avertissement » de deux minutes ? La question la plus brûlante du football universitaire, expliquée

Le football universitaire a introduit une nouvelle règle cette saison, mais le plus grand débat autour de cette règle n’a rien à voir avec le changement lui-même. Au contraire, nous ne parvenons pas à nous mettre d’accord sur le nom à lui donner.

S’agit-il du « temps mort de deux minutes » ou de « l’avertissement de deux minutes » ?

Le nom de l’arrêt du football universitaire à la deuxième minute du deuxième et du quatrième quart-temps est devenu un problème tellement aigu que même les commentateurs télé se sont moqués du terme « temps mort », comparé à « l’avertissement » que la NFL utilise depuis des décennies.

« Il y a un nouveau temps mort de deux minutes. On nous a demandé de ne pas appeler cela un avertissement », a déclaré Rece Davis d’ESPN lors de la diffusion du match USC-LSU lors de la première semaine.

« Il y a un nouveau temps mort de deux minutes. On nous a demandé de ne pas appeler cela un avertissement. » – Rece Davis 🏈🎙️ pic.twitter.com/URmtnhJM0I — Annonce affreuse (@awfulannouncing) 2 septembre 2024

Jeudi dernier, lors du match d’ouverture de la saison de la NFL entre les Chiefs de Kansas City et les Ravens de Baltimore, Mike Tirico de NBC a de nouveau souligné cette distinction.

« Nous arrivons à l’avertissement de deux minutes – nous pouvons l’appeler l’avertissement de deux minutes dans la NFL, pas le temps mort de deux minutes comme ils le font à l’université », a déclaré Tirico en riant. « J’ai attendu tout le week-end pour faire ça. … Vous avez été prévenus. »

« Dans la NFL, on peut appeler ça l’avertissement de deux minutes. Pas le temps mort de deux minutes comme à l’université. J’ai attendu tout le week-end pour faire ça. » Mike Tirico s’est amusé avec celui-ci. pic.twitter.com/NMUYnsbYZj — Annonce affreuse (@awfulannouncing) 6 septembre 2024

Cela n’a pas vraiment d’importance, mais c’est un peu étrange, non ? Alors, quel est le problème ? Et cela pourrait-il changer ?

L’avertissement initial de deux minutes remonte à 1942, lorsque les stades de la NFL n’avaient que des horloges analogiques et que le temps de jeu était mesuré par les arbitres sur le terrain. L’arrêt était littéralement un avertissement, l’arbitre informant les équipes lorsqu’il restait deux minutes dans chaque mi-temps. Le football universitaire n’a jamais adopté cette règle.

Puis en février, quand L’Athlétique Lorsque j’ai appris que le comité des règles de la NCAA discutait de l’ajout d’un arrêt de jeu de deux minutes, le coordinateur des officiels de la NCAA, Steve Shaw, m’a dit qu’ils ne l’appelleraient pas un « avertissement de deux minutes ». J’ai répondu avec humour que les gens l’appelleraient ainsi de toute façon. Lorsque la règle et son nom officiel ont été officiellement introduits en mars, j’ai été le premier à poser des questions au comité des règles. Ma deuxième question était de savoir pourquoi ils ne l’appelaient pas un avertissement de deux minutes. Je sais, c’est un sujet qui fait mal.

La réponse de Shaw, au nom de l’ensemble du comité, a été qu’il ne s’agit pas d’un avertissement parce que les gens peuvent voir l’horloge : « Nous n’avertissons personne de quoi que ce soit, nous allons donc adopter ces mots », a-t-il déclaré à propos de l’expression « timeout ».

Pour Shaw et le comité, cela aurait pu être aussi simple que cela, mais dans la pratique, le nom a ajouté une certaine confusion à faible enjeu aux premières semaines de la saison.

De nombreux fans ont fait l’expérience du changement de règle pour la première fois en juillet, lors de la sortie d’EA Sports College Football 25. Mais dans le jeu vidéo, le temps mort est appelé un avertissement de deux minutes, y compris dans les commentaires préenregistrés de Chris Fowler et Davis.

Après plus de deux semaines de saison, j’ai pris contact avec Shaw. Oui, il a vu les blagues.

« Nos partenaires télé ont bien compris que ce nom était un peu différent de celui de la NFL », a-t-il déclaré. « Il y a eu des blagues ici et là, mais je pense que cela décrit vraiment ce que c’est. C’est ce temps mort. … Nous n’avertissons personne. Tout le monde connaît l’heure. Nous l’avons simplement nommé ainsi. »

« Nous ne pensions pas que cela ferait grand bruit et que quelqu’un en parlerait. Mais c’est drôle. Je ne sais pas si cela a attiré plus d’attention. Mais je pense que nous avons adopté le langage et que tout le monde l’a compris. »

C’est peut-être une question de sémantique, mais tout le monde n’a pas pleinement accepté le terme. Les entraîneurs et les administrateurs utilisent encore le terme « avertissement » dans les conversations informelles, à tel point qu’il existe un soutien pour changer le nom afin de l’aligner sur celui de la NFL.

« Le Big Ten serait favorable à l’utilisation d’un « avertissement de deux minutes », a déclaré une source du Big Ten L’Athlétique« Cela correspond à la terminologie actuellement utilisée et familière à notre base de fans. »

J’ai également vérifié auprès d’EA Sports. La société n’a pas l’intention de modifier son utilisation du terme « avertissement » dans le jeu, et personne ne le lui a demandé.

J’ai interrogé Shaw et plusieurs personnes du milieu sportif sur les spéculations des fans selon lesquelles l’expression « avertissement de deux minutes » est une marque déposée ou protégée d’une manière ou d’une autre par la NFL. Personne n’avait entendu parler de cette spéculation, et ils ne pensaient pas que cela poserait un problème même si c’était le cas. Shaw a déclaré que le mot « timeout » était simplement le point de départ du comité des règles.

Une critique légitime du temps mort de deux minutes soulevée par certains fans : il ne s’agit pas nécessairement d’un temps mort de deux minutes, ce qui crée une confusion supplémentaire. Au cours de la semaine 0, ils ont duré deux minutes et 30 secondes chacun lors du match Florida State-Georgia Tech et exactement deux minutes chacun lors du match SMU-Nevada. La durée de la pause dépend du nombre de temps morts télévisés intégrés dans un match.

Peu importe le nom de la règle, Shaw affirme que jusqu’à présent, elle fonctionne comme prévu. Il a déclaré que les premières semaines de la saison n’ont vu qu’un seul cas de temps mort télévisuel sur des jeux consécutifs. Avec la certitude d’une position fixe de temps mort télévisuel en fin de mi-temps, les diffuseurs ressentent moins de pression pour créer des pauses consécutives pour intégrer le bon nombre de publicités, une pratique que tout le monde déteste. Le nouveau temps mort n’ajoute pas de pause publicitaire supplémentaire au total des années précédentes. Il a également aidé avec les changements de règles d’arrêt du chronomètre et de ruissellement de 10 secondes du football universitaire qui prennent effet dans les deux dernières minutes. La seule partie qui reste à travailler est la compréhension des entraîneurs sur la façon d’utiliser l’arrêt supplémentaire à leur avantage.

Shaw a déclaré que le temps mort de deux minutes n’a pas rallongé la durée des matchs jusqu’à présent, même s’il est trop tôt pour savoir si cela va se maintenir. Il a également noté qu’il a constaté de manière anecdotique davantage de rassemblements depuis que la communication entre l’entraîneur et les joueurs avec le casque est autorisée, il est donc difficile de différencier l’impact de chaque nouvelle règle. La moyenne de jeux par match de la Football Bowl Subdivision jusqu’à présent cette année (66,2) est pratiquement inchangée par rapport à sa moyenne de la saison dernière (66,9).

Les fans universitaires s’habituent au temps mort de deux minutes, l’ayant vu toute leur vie dans la NFL. Alors que le football universitaire modifie ses propres règles, en les alignant sur celles de la NFL, un nom différent pour la même règle semble être une bizarrerie inutile. La zone rouge n’est pas littéralement rouge. Ce n’est pas grave si l’avertissement de deux minutes n’est pas un avertissement, n’est-ce pas ?

Apparemment non. Donc si vous commentez un match de football dans une cabine de télévision un jour précis, assurez-vous de bien faire les choses.

(Photo : Michael Hickey / Getty Images)