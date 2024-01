Un temps extrêmement froid devrait frapper le sud et le nord-est des États-Unis ce week-end.

MEMPHIS, Tennessee — Les habitants de Memphis ont été invités à faire bouillir l’eau et les New-Yorkais ont été avertis que les routes pourraient être couvertes de glace noire dangereuse ce week-end alors que le froid brutal et le mauvais temps continuent de balayer certaines parties des États-Unis.

De l’air glacial s’est répandu dans le Midwest canadien alors que les prévisionnistes ont averti samedi que le refroidissement éolien donnerait l’impression qu’il faisait moins 30 degrés Fahrenheit (moins 34 degrés Celsius) à l’extérieur dans certaines régions.

Des chutes de neige plus abondantes que prévu sont tombées vendredi à New York, à Baltimore et à Washington, DC. Les tempêtes ont frappé le nord-ouest du Pacifique, le Midwest, les plaines, le sud et le nord-est avec des températures basses, de fortes chutes de neige, des tempêtes de verglas, des pluies verglaçantes et des vents violents au cours des deux dernières semaines.

Avec un refroidissement éolien, il fera 15 degrés en dessous de zéro Fahrenheit (moins 26 degrés Celsius) dans certaines parties du Kansas samedi, selon le National Weather Service. Une grande partie des États-Unis était soumise à un avis de refroidissement éolien qui s’étendait de certaines parties du Montana jusqu’à la Floride pour avertir les résidents d’un froid glacial.

Un dégel potentiel n’est pas attendu avant la semaine prochaine, lorsque les prévisions prévoient des températures supérieures à la moyenne dans la majeure partie du pays, selon le service météorologique national.

Le temps vivifiant du week-end fait suite à une série de tempêtes responsables d’au moins 55 morts dans tout le pays, dont beaucoup sont dues à l’hypothermie ou à des accidents de la route.

Le Tennessee a enregistré à lui seul 19 décès. Parmi eux figurait un homme de 25 ans qui a été retrouvé mort sur le sol d’une maison mobile à Lewisburg après qu’un radiateur s’est renversé et s’est éteint, a déclaré Bob Johnson, adjoint en chef du bureau du shérif du comté de Marshall.

“Il y avait de la glace sur les murs”, a déclaré Johnson.

Des journées de froid ont détruit tellement de conduites d’eau à Memphis, dans le Tennessee, que la pression de l’eau a chuté dans toute la ville. Vendredi, Memphis Light, Gas & Water a exhorté l’ensemble de ses plus de 400 000 clients à faire bouillir l’eau pour la boire ou se brosser les dents, ou à utiliser des fournitures en bouteille. Les systèmes d’approvisionnement en eau d’une dizaine de comtés ont émis des avis d’ébullition de l’eau.

On ne sait pas exactement combien de temps l’avis sera en vigueur. Alors qu’une cinquantaine de ruptures ont été réparées, le président du service public, Doug McGowen, a mis en garde contre l’apparition de nouvelles fuites. Les responsables de l’eau ont déclaré que certains clients n’avaient absolument pas d’eau courante, mais ont refusé de fournir un chiffre précis. De l’eau potable était distribuée vendredi dans deux casernes de pompiers.

Une baisse significative des dons de sang, en partie liée aux conditions météorologiques, a conduit Blood Assurance, basée à Chattanooga, à recommander que plus de 70 hôpitaux dans cinq États arrêtent les chirurgies électives jusqu’à mercredi pour permettre le réapprovisionnement des stocks.

En Virginie occidentale, des avis et des avertissements ont été diffusés samedi en raison de conditions météorologiques toujours violentes. Le service météorologique a déclaré que certaines régions pourraient voir jusqu’à 4 pouces (10 centimètres) de neige supplémentaire avec des vents soufflant en rafales jusqu’à 40 mph (64 km/h) et un refroidissement éolien faisant descendre des températures aussi basses que 20 en dessous de zéro (moins 29 °C).

La législature de Virginie-Occidentale s’est retirée après une brève session vendredi parce que trop peu de législateurs pouvaient emprunter les autoroutes enneigées jusqu’au Capitole pour voter sur les projets de loi.

À Washington DC, la neige est tombée doucement et les rues autour du Capitole américain étaient silencieuses. Les écoles ont fermé pour la deuxième fois en une semaine et le gouvernement fédéral a pris un retard de deux heures. Cependant, le président Joe Biden a quand même accueilli des maires de tout le pays à la Maison Blanche pour la Conférence des maires des États-Unis.

À Buffalo, dans l’État de New York, la neige accumulée dans les lacs a finalement disparu après avoir enseveli certaines parties de la ville et certaines banlieues sous cinq pieds de neige en cinq jours. Les Bills de Buffalo ont renouvelé vendredi leur appel aux pelleteurs de neige, offrant 20 $ de l’heure pour aider à creuser le stade Highmark avant le match éliminatoire de division de dimanche contre les Chiefs de Kansas City.

Michigan City, Indiana, a reçu vendredi 17 pouces (43 centimètres) de neige à effet de lac. La neige s’est ensuite atténuée à mesure qu’un système dépressionnaire s’éloignait, mais les services météorologiques ont averti que « de l’air beaucoup plus froid s’enroule derrière lui » et ont exhorté les conducteurs à faire attention aux plaques de glace noire, glissantes et dangereuses.

Sur la côte ouest, la gouverneure de l’Oregon, Tina Kotek, a déclaré jeudi l’état d’urgence à l’échelle de l’État à la suite de tempêtes de verglas meurtrières. Le service météorologique a indiqué que les températures vendredi étaient finalement au-dessus du point de congélation dans la plupart des régions et que la neige et la glace au sol commenceraient lentement à fondre.

D’autres pluies verglaçantes étaient prévues samedi dans les gorges du fleuve Columbia et la zone devrait rester proche ou inférieure au point de congélation jusqu’au moins dimanche soir. Les arbres et les lignes électriques déjà recouverts de glace pourraient tomber s’ils en recevaient davantage, a prévenu le service météorologique national.

“Restez en sécurité au cours des prochains jours alors que notre région tente de dégeler”, ont indiqué les services météorologiques. « Les morceaux de glace qui tombent resteront également un danger. »

Des milliers de personnes sont privées d’électricité depuis le week-end dernier dans certaines parties de la vallée de Willamette, dans l’Oregon, en raison des dégâts causés par la tempête. Malgré le travail des équipes de réparation, plus de 41 000 clients étaient privés d’électricité dans l’État tôt samedi, selon le site poweroutage.us.

Les journalistes d’Associated Press Jonathan Mattise et Kristin M. Hall à Nashville, Tennessee, Claire Rush à Portland, Oregon, Carolyn Thompson à Buffalo, New York, Jeffrey Collins à Columbia, Caroline du Sud et Colleen Long à Washington ont contribué.