Un temple sikh en Inde combat la solitude par la compagnie

Lors d’un récent après-midi au gurudwara et sur son terrain, des hommes se sont étendus sur des charpoys, des lits faits de cordes, sous un prunier java. D’autres se sont assis dans une enceinte extérieure du complexe, où ils ont prié, écouté des chansons punjabi et discuté de leurs problèmes personnels, soutenus par d’interminables séries de chai.

“Nous venons ici à cause de notre solitude”, a déclaré Baldev Singh, 74 ans, un homme fragile qui a pris sa retraite en tant que sergent dans l’armée indienne. “Personne n’écoute le vieil homme dans la maison”, a ajouté M. Singh. « De nos jours, les jeunes garçons reçoivent une moto et un téléphone portable dès qu’ils grandissent. Nous sommes allés à l’école en sous-vêtements !

Dans une zone de lavage avec une rangée d’éviers, des femmes âgées récuraient à tour de rôle des assiettes en acier, des cuillères et un pot géant dans le cadre du “seva”, ou service désintéressé, un principe du sikhisme qui cherche à promouvoir l’unité et l’amour entre tous.

“Si je ne viens pas ici, je ne peux pas digérer mes rotis”, a déclaré Lakhwinder Kaur, 72 ans, qui accomplit un rituel quotidien de service au gurudwara. “Nous travaillons, nous parlons et nous prions”, a-t-elle déclaré, tout en dégustant une cuillerée de riz au lait pendant sa pause. “De quoi d’autre avons nous besoin?”

Il y a à peu près le même nombre d’hommes et de femmes au gurudwara, mais ils ont tendance à se rassembler séparément et à adhérer aux rôles de genre traditionnels, les femmes assumant plus souvent des tâches de cuisine et de nettoyage tandis que les hommes discutent sur le chai. Mais les deux ont trouvé un sens de la communauté.

Pour Jasbeer Kaur, 70 ans, qui fait du bénévolat au gurudwara depuis quatre décennies, et d’autres femmes de son groupe, leurs rôles étaient clairs. “Je leur dis, ‘Prenez le nom du dieu et contribuez au service’, pas des commérages”, a-t-elle dit.

À proximité, un groupe de femmes discutaient de leurs fils et belles-filles à voix étouffée à l’intérieur de la salle en treillis du gurudwara, certaines allongées sur le sol recouvert de moquette. « Ils disent : ‘Qu’est-ce que tu sais ? Tu es si vieux’ », a expliqué Ninder Kaur, 62 ans, une veuve.