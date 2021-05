Il y a environ plus d’un siècle, lorsque le Tamil Nadu a été gravement touché par la peste qui a coûté la vie à de nombreuses personnes, les habitants se sont tournés vers le temple de Mariamman et ont érigé une idole du dieu de la peste afin de protéger les gens de la maladie mortelle. Même en 2021, rien ne semble avoir changé. Maintenant, la génération actuelle a mis en place un temple et créé une divinité dédiée à protéger les gens de la crise des coronavirus.

Cette décision intervient à un moment où la deuxième vague de Covid-19 a ravagé le pays et les travailleurs de la santé ont lutté contre l’épuisement et la fatigue tout en essayant de sauver des patients.

Selon Express indien, le temple a été installé dans le village de Kamatchipuram à la périphérie de la ville de Coimbatore. Les autorités ont consacré une idole de Corona Devi qui a été créée en utilisant du granit. L’idole noire mesure 1,5 pieds de haut. La direction du temple a décidé de tenir des prières spéciales pendant 48 jours pour plaire à la déesse afin de contenir la pandémie. Cependant, il ne sera pas ouvert au public compte tenu de la restriction de verrouillage imposée dans l’État, ont déclaré certaines autorités locales.

Citant l’exemple du temple voisin de Mariamman, Sivalingeswarar, le responsable des Adhinam, a déclaré que c’était une vieille pratique de consacrer des divinités afin de protéger les gens de telles maladies.

C’est le deuxième sanctuaire créé pour Corona Devi dans le sud de l’Inde. En juin de l’année dernière, un prêtre de Kadakkal dans le district de Kollam au Kerala avait installé une telle idole dans un sanctuaire de fortune qui était attaché à sa maison afin de conjurer la peur du virus.

Pendant ce temps, le gouvernement du Tamil Nadu avait intensifié le verrouillage la semaine dernière en imposant des restrictions plus strictes pour contenir la propagation du virus. Selon les nouvelles directives, seuls les magasins vendant des produits d’épicerie, des légumes, de la viande et du poisson seront autorisés à ouvrir de 6 h à 10 h.

