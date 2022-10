Un temple d’Andhra vieux de 135 ans décoré de devises et d’or d’une valeur de Rs 8 Crore

Navratri est célébré avec une grande ferveur dans toute l’Inde. Les pandals joliment décorés gagnent le cœur de tous. Cependant, un temple de l’Andhra Pradesh attire depuis peu l’attention des internautes pour son décor extravagant. Plus d’un temple centenaire de la déesse Vasavi Kanyaka Parameswari a été décoré de billets de banque et d’or. Alors que l’architecture régulière du temple est impressionnante en soi, le véritable accroche-regard lors des festivités de Navratri est son décor. Les administrateurs ont orné la déesse avec des ornements en argent et en or d’une valeur de Rs 8 crore pour Navratri. Pour ajouter à la splendeur, il n’y a pas que la déesse qui se pare de ce luxe. Le temple entier est décoré de billets de banque. Les paquets peuvent être suspendus aux arbres et au plafond.

Un ensemble de clichés a été partagé sur le compte Twitter officiel d’ANI. Découvrez les clichés ici :

Visakhapatnam, Andhra | Un temple vieux de 135 ans de la déesse Vasavi Kanyaka Parameswari décoré de billets de banque et d’ornements en or d’une valeur de Rs 8 cr pour Navratri “C’est une contribution publique et elle sera rendue une fois la puja terminée. Elle n’ira pas à la fiducie du temple”, a déclaré le comité du temple. pic.twitter.com/1nWfXQwW7c — ANI (@ANI) 30 septembre 2022

Cependant, ce n’est pas la première fois que le temple investit dans un décor aussi luxueux. C’est une tradition qui perdure depuis un moment. Selon India.com, lorsque la tradition a commencé, le temple a commencé par Rs. 11 000 000. Ils se sont efforcés d’augmenter ce montant chaque année. Le comité du temple a également mentionné que l’argent et l’or appartiennent au peuple et leur seront restitués après la puja et n’iront pas à la fiducie du temple.

La splendeur de Sharad Navratri peut être vue autour de l’Inde. Les festivités durent neuf nuits. Cette année, il a commencé le 26 septembre et Maha Dashmi marquera sa conclusion le 5 octobre. Selon la mythologie hindoue, la déesse Durga descend dans la demeure terrestre à l’époque de navratri et ses fidèles recherchent ses bénédictions en effectuant une puja.

