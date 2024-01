Un temple antique rempli de bijoux en or et en argent découvert en Grèce

Les archéologues fouillant un sanctuaire honorant l’ancienne déesse grecque Artémis ont annoncé avoir découvert un nombre important de structures, ainsi que de nombreuses reliques, notamment des bijoux en or et en argent.

Un « bâtiment monumental au cœur du sanctuaire » a été découvert pour la première fois en 2017, selon une publication récente sur les réseaux sociaux du ministère grec de la Culture. Un autre temple a été découvert en 2023. Les fouilles de ce deuxième temple ont révélé de « riches reliques » et des bijoux, a indiqué le ministère. D’autres fouilles ont permis de découvrir des bâtiments des IXe et VIIIe siècles avant JC.

Les fouilles sont menées chaque année par un groupe d’archéologues suisses et grecs, le Le ministère de la Culture a déclaré dans un communiqué. Le projet de recherche a débuté il y a environ 15 ans, a indiqué le ministère.

Le sanctuaire d’Amarysia Artemis à Amarynthos à la fin de la période de fouilles 2023. De multiples structures sont visibles. Ministère grec de la Culture



Le temple découvert lors des fouilles de 2023 remontait au VIIe siècle avant JC. Le temple mesurait près de 100 pieds de long, une taille observée dans d’autres temples construits au cours de cette période. À l’intérieur du temple se trouvaient de multiples constructions, notamment des foyers utilisés comme autels et un autel en forme de fer à cheval recouvert de cendres qui se sont révélées riches en os calcinés. Certains autels pourraient être antérieurs au temple, a indiqué le ministère, notant que l’autel en forme de fer à cheval avait des poteries datant du VIIIe siècle avant JC.

À l’intérieur du temple, les archéologues ont trouvé des vases, des bijoux en or, argent, corail et ambre, des amulettes apportées d’Asie et d’autres régions de l’Orient, ainsi que des accessoires en bronze et en fer.

Sous le temple, les archéologues ont découvert des murs en pierres sèches appartenant à un bâtiment construit de manière similaire au temple lui-même. Ici, les chercheurs ont trouvé des figurines en bronze de la période géométrique, qui s’étend de 900 à 700 avant JC, et une tête de taureau en argile de la période mycénienne, qui a duré de 1 750 à 1 050 avant JC.

Un mur voûté à l’intérieur du temple. Gilles Weber



Le temple a été partiellement détruit au VIe siècle avant JC, probablement par un incendie, a indiqué le ministère. Un autre temple fut construit dans la région vers la fin de ce siècle.

Les recherches sur le sanctuaire et les temples qui s’y trouvent sont menées parallèlement à une étude des environs. La recherche “vise à comprendre l’inclusion du sanctuaire dans le paysage antique” en étudiant la région, ses établissements ruraux et ses terres agricoles, ainsi que la communication et les connexions entre les villes anciennes, ont indiqué des responsables.

