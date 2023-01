Un témoin révèle “qu’il n’y a pas eu d’aboiements – juste des cris” alors qu’une femme a été mutilée à mort par une meute de chiens “frénétiques” dans le parc

IL n’y avait “pas d’aboiements, juste des cris” lorsqu’une femme a été mutilée à mort par une meute de chiens dans un parc, ont révélé des témoins.

La victime, âgée de 28 ans, a tenté d’éloigner les spectateurs alors qu’elle tentait de combattre les animaux, ont-ils ajouté.

La police sur les lieux de Surrey, où le promeneur de chiens a été mutilé à mort par huit animaux de compagnie qu’elle promenait 1 crédit

Les officiers ont bouclé l’approche de la scène d’horreur, où le Londonien de 28 ans a été mortellement attaqué Crédit : LNP

Une vue aérienne montrant la zone près de Caterham, Surrey, qui est populaire auprès des promeneurs de chiens 1 crédit

Un témoin horrifié a déclaré au Daily Mail : “Il n’y a pas eu d’aboiements, juste des cris. Elle était attaquée.

“Elle essayait de s’asseoir mais avec les chiens autour d’elle et cherchant ses bras, elle ne pouvait pas le faire. C’était une frénésie.

“La plupart d’entre eux étaient peut-être encore en laisse. Ils étaient emmêlés autour d’elle, ce qui signifie qu’elle ne pouvait pas se tenir debout.

“Il leur était impossible de s’enfuir, alors dans leur frénésie, ils sont simplement allés chercher ce qui se trouvait devant eux.”

Les ambulanciers paramédicaux se sont battus en vain pour sauver la femme de 28 ans gravement blessée qui a été attaquée quelques instants après que l’un des animaux de compagnie a mordu une autre femme en train de promener son chien.

La police a saisi les huit animaux – aucun d’entre eux de races interdites et dont un puissant Léonberg et deux Teckels – et ils se trouvaient dans des chenils de police la nuit dernière.

La victime, un Londonien qui n’a pas été nommé, avait emmené les animaux dans un lieu de promenade pour chiens populaire à Caterham, dans le Surrey, jeudi.

Il est entendu que l’un des chiens dont elle s’occupait a mordu une autre femme – qui est sortie de l’hôpital après un traitement – ​​avant de se retourner contre elle, suivie des autres.

Deux cavaliers l’ont trouvée alors qu’elle était mourante. L’un d’eux a dit : “Cette image va me hanter longtemps.”

Les flics ont bouclé la zone de Gravelly Hill pendant que des travaux médico-légaux étaient effectués. Aucune arrestation n’a été effectuée.

Un local a déclaré: «Elle avait juste trop de chiens. Vous ne pouvez pas contrôler ce nombre de chiens.

“Ils étaient dans une frénésie, agissant comme une meute de petits loups et poursuivant tout ce qui se trouvait devant eux.”

Lesley Hoffley, 62 ans, qui vit près du site de l’attaque, a déclaré : « Cela m’a vraiment choqué, moi et mon mari.

“Cela a laissé la communauté anxieuse et, bien sûr, le cœur brisé pour qui que ce soit que cette jeune femme était.”

Richard Bream, qui dirige à proximité le chenil The Mardens, a déclaré: «Les promeneurs de chiens professionnels se présentent souvent ici dans leurs fourgonnettes. Vous en voyez avec cinq ou six chiens. J’ai toujours pensé qu’ils ne devraient pas pouvoir faire ça.

Colin Tennant, de la Canine and Feline Behavior Association, a déclaré qu’une “montée d’adrénaline” parmi les chiens pourrait avoir déclenché l’attaque.

Il a déclaré: «La haute énergie d’une situation de combat peut rediriger plus d’agressivité vers la mêlée.

“Peut-être que le promeneur de chien a perdu l’équilibre et a été pris pour cible.

“Lorsque l’énergie monte dans une situation comme celle-là, des combats entre meutes peuvent avoir lieu et les chiens peuvent mordre n’importe qui, même s’ils essaient d’aider.”

Il a poursuivi: «Certains chiens peuvent potentiellement décider de se concentrer sur un chef de groupe, ce qui aurait pu conduire à la tragédie. À moins que les chiens ne soient très entraînés, marcher plus de quatre à la fois n’est pas recommandé.

La police a déclaré que les chiens impliqués avaient été capturés et se trouvaient dans des chenils pendant l’enquête sur l’incident.