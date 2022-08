Un témoin réfute l’histoire des flics sur le passage à tabac de Randal Worcester

Plus tôt cette semaine, BOSSIP a rapporté une vidéo virale de l’Arkansas qui montrait trois policiers battant violemment un homme qui ne riposte clairement pas. Par la suite, les agents ont été suspendus alors qu’une enquête est en cours.

Aujourd’hui, Courrier quotidien a parlé directement à la femme qui a enregistré l’incident avec son téléphone portable. Elle préfère rester anonyme mais a déclaré au point de vente qu’elle et plusieurs témoins regardaient l’interaction de la police avec Randal Worcester avant les violences. Elle dit que Worcester n’a jamais levé le doigt sur les officiers et qu’ils ont lancé l’attaque eux-mêmes. S’exprimant via sa sœur Naomi Johnson, voici ce qu’elle a dit :

«Ils ont vu les officiers parler calmement à l’homme, qui était juste assis sur le trottoir. Elle a commencé la vidéo une fois qu’ils ont commencé à le battre. Johnson, qui a mis la vidéo sur les réseaux sociaux quelques heures après l’indignation, a poursuivi: “À aucun moment, elle ne l’a vu attaquer un officier.” Ma sœur l’a dit dans sa déclaration de témoin au FBI, qu’elle a faite lundi.

Ce récit contredit directement le témoignage de l’officier en plus du témoignage du shérif du comté de Crawford Jimmy Damante et d’un avocat représentant deux des flics en question.

Quelqu’un a des explications sérieuses à faire et nous sommes tous ouïes pour l’entendre.