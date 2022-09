Un témoin raconte le déraillement d’un train à Revelstoke – Kelowna Capital News

Tyane Hopkins a entendu le train dérailler avant de le voir.

Travaillant dans le centre commercial de l’autre côté de la rue, Hopkins avait une vue dégagée du déraillement du train qui s’est produit le 21 septembre. De l’intérieur de son travail, elle a regardé la voiture s’arrêter brusquement dans le gravier. Alors que les touristes avec des camping-cars et des remorques s’éloignaient, Hopkins a eu une vision claire de ce qu’était le bruit.

“C’était très lent, très bruyant… très impressionnant”, a déclaré Hopkins.

Lorsque Hopkins a entendu les premiers bruits du train, elle a levé les yeux pour le voir se produire.

« J’ai entendu du gravier. Alors, je pensais que ce copain avait sorti son bras oscillant juste pour râper le gravier », a déclaré Hopkins avant d’ajouter« puis j’ai vu les roues commencer à fumer », a-t-elle déclaré en désignant un endroit sur la piste.

Elle a dit que cette section du rail avait eu beaucoup d’activité récemment, donc le son lui-même n’était pas hors de l’ordinaire, mais le volume l’était.

“Lorsque le train actionne les freins, il crie généralement et j’ai été assez surpris qu’il ne le fasse pas vraiment. C’était presque comme si le bruit de la râpe – comme les rochers traînés – était ce qui ralentissait le train », a déclaré Hopkins.

Le train a parcouru une section de “voie morte” vers midi mercredi. Comme il venait de quitter l’arrêt de Revelstoke, il se déplaçait encore lentement lorsqu’il a quitté la fin de la voie.

Avec son travail en face des voies ferrées, Hopkins regarde souvent les trains aller et venir. Au cours de la dernière année, elle a développé un intérêt pour les trains et les regardera parfois même pendant son temps libre sur YouTube sur les caméras de train.

«Je dirais que pas mal de gens l’ont probablement vu. Il se trouve que j’aime les trains. Comme, je regarde constamment la piste. Et c’est là que j’étais comme ‘hm, celui-là ne fait pas ce qu’il est censé faire’ », a déclaré Hopkins.

Elle a dit que des incidents comme celui de mercredi se produisent rarement.

Le déraillement n’a pas bloqué la voie principale et a été nettoyé le lendemain. Le représentant du Chemin de fer Canada Pacifique sur les lieux a déclaré qu’il mènerait une enquête sur la cause du déraillement.

