Un témoin oculaire décrit comment il a aidé à sauver un jeune garçon des décombres

Un homme qui a été témoin de l’effondrement déchirant d’une tour de condos de 12 étages en bord de mer à l’extérieur de Miami a aidé à sauver un jeune garçon coincé dans les débris.

« Alors que je me rapprochais, je pouvais entendre quelqu’un faire du bruit et crier. J’ai commencé à m’approcher du bâtiment et je suis monté dans les débris, et je pouvais l’entendre dire qu’il était là-bas, et je pouvais voir son bras passer à travers les débris et en agitant la main », a déclaré Nicholas Balboa, un homme de Phoenix, à « The News with Shepard Smith » de CNBC jeudi soir.

« Il disait juste : ‘S’il te plaît, ne me quitte pas, s’il te plaît, ne me quitte pas.’ Je lui ai dit que nous n’allions pas le quitter », a déclaré Balboa. « C’était moi-même et une autre personne. Donc, nous étions là et nous avions l’impression que nous pouvions l’atteindre. Cela ne me semblait pas juste de le quitter, surtout d’entendre que sa voix était si jeune. »

Balboa était à Surfside, en Floride, pour rendre visite à son père lorsque le bâtiment Champlain Towers South s’est effondré jeudi matin. Selon NBC News, les autorités ont été appelées au sujet de l’effondrement vers 1 h 30 HE

Jeudi soir, 99 personnes étaient toujours portées disparues et au moins une personne a été confirmée décédée.

Les équipes de secours ont fouillé l’épave pendant plus de 17 heures à la recherche de tout signe de vie et ont utilisé des canines et un sonar pour aider les efforts de recherche. Ils ont sorti 37 personnes vivantes de l’épave.