Un témoin israélien disparu dans l’affaire Biden parle d’allégation en vidéo

Le professeur israélien de 57 ans disparu, le Dr Gal Luft, qui est devenu une figure clé des enquêtes sur la corruption contre le président américain Joe Biden, est réapparu dans une vidéo portant des accusations contre le président, selon le Poste de New York dans un article du 5 juillet.

La vidéo de 14 minutes, qui a été obtenue par le Postea présenté Luft faisant de nouvelles allégations contre Biden.

Accusations contre la famille Biden

Luft a accusé Biden de corruption et d’avoir reçu des paiements de personnes liées au renseignement militaire chinois. Luft a également affirmé que le FBI avait une taupe qui partageait des informations classifiées avec leurs bienfaiteurs de la société énergétique contrôlée par la Chine CEFC.

Il a en outre affirmé que Biden avait assisté à une réunion à l’hôtel Four Seasons de Washington DC avec son fils Hunter et des responsables du CEFC. Cela a depuis été corroboré par un associé de la famille Biden, Rob Walker. Dans les affirmations de Luft, il a déclaré que le CEFC payait 100 000 dollars par mois à Hunter Biden et 65 000 dollars à Jim Biden.

«Au cours d’une réunion intensive de deux jours, j’ai partagé mes informations sur les transactions financières de la famille Biden avec CEFC, y compris des chiffres spécifiques en dollars. J’ai également fourni le nom de Rob Walker, qui est devenu plus tard connu comme le bagman de Hunter Biden.

Le PRÉSIDENT américain Joe Biden prend la parole à la Maison Blanche, en avril 2023. (crédit : Nathan Howard/Reuters)

« Moi, qui me suis porté volontaire pour informer le gouvernement américain d’une éventuelle faille de sécurité et de la compromission d’informations sur un homme en lice pour être le prochain président, je suis maintenant pourchassé par les mêmes personnes que j’ai informées – et je devrai peut-être vivre en fuite pour le reste de ma vie… », a déclaré Luft dans la vidéo.

« Je ne suis pas républicain. Je ne suis pas démocrate. Je n’ai aucun motif ou agenda politique… Je l’ai fait par profonde inquiétude que si les Biden arrivaient au pouvoir, le pays serait confronté au même scandale de collusion traumatique avec la Russie – mais cette fois avec la Chine. Malheureusement, à cause de la dissimulation du DOJ, c’est exactement ce qui s’est passé.

« J’ai averti le gouvernement du risque potentiel pour l’intégrité des élections de 2020… Demandez-vous qui est le vrai criminel dans cette histoire ? »

Luft est accusé de complot en vue de vendre des armes chinoises au Kenya, à la Libye et aux Émirats arabes unis, d’avoir violé la loi sur l’enregistrement des agents étrangers (FARA) et d’avoir fait une fausse déclaration, dont il prétend être innocent.

« Le DOJ dit que j’ai causé un paiement de 6 000 dollars par mois à l’ancien directeur de la CIA, James Woolsey, afin de mettre son nom sur un article que j’avais écrit pour le journal China Daily… Woolsey avait été conseiller de mon groupe de réflexion depuis 2002 et rien dans l’article représentait les intérêts chinois », a déclaré Luft.

« Pourquoi suis-je inculpé… pour avoir écrit un article inoffensif pour lequel je n’ai reçu aucun paiement, encore moins d’un gouvernement étranger, alors que la mère de tous les cas du FARA, le trafic d’influence systémique des Bidens au nom de gouvernements étrangers, pour lequel ils ratissé [in] millions, reste impuni ?

La disparition du professeur Gal Luft

Luft avait été arrêté à Chypre pour tenter de l’empêcher de témoigner contre Biden. Cependant, il a sauté sa caution en avril pour éviter l’extradition car il estimait qu’il ne bénéficierait pas d’un procès équitable à New York.

Le président de House Oversight, James Comer, a affirmé que Luft devait toujours être considéré comme un « témoin potentiel », selon le Poste.

Le DOJ essaie-t-il d’empêcher le Dr Gal Luft de dénoncer publiquement la corruption de la famille Biden ? Le peuple américain mérite la vérité et le Dr Luft doit avoir la chance de témoigner devant le Congrès. pic.twitter.com/7bTv6R8inE — Le sénateur Ron Johnson (@SenRonJohnson) 9 juillet 2023

En lice pour que des informations soient publiées

Luft a insisté pour que le gouvernement américain publie le procès-verbal d’une réunion à Bruxelles et toutes les preuves que le gouvernement prétend avoir contre lui.

« Pourquoi le DOJ a-t-il choisi de lever les scellés sur l’acte d’accusation le 1er novembre 2022, la même semaine des élections de mi-mandat ? » demanda Luft.

« Cela pourrait-il avoir quelque chose à voir avec la crainte qu’une fois que les républicains prennent le contrôle du Congrès et commencent à enquêter, [the DOJ] la dissimulation serait en plein écran ? »