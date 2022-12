Un témoin dit avoir vu le rappeur tirer sur Megan Thee Stallion

LOS ANGELES –

L’ancienne amie proche et assistante de Megan Thee Stallion a déclaré dans une interview enregistrée pour les jurés vendredi qu’elle avait vu le rappeur Tory Lanez tirer une arme sur les pieds de Megan.

L’interview avec les procureurs de septembre a été jouée lors du procès pour agression de Lanez à Los Angeles après que Kelsey Harris a déclaré à la barre mercredi qu’elle n’avait pas vu Lanez tirer avec l’arme qui a blessé son ancien ami et patron, et ne se souvenait pas d’autres détails clés.

“Il tirait avec le pistolet”, dit Harris sur l’enregistrement, décrivant avoir vu Lanez debout à côté d’un SUV dans les collines d’Hollywood, se penchant sur la porte du côté passager avant et pointant le pistolet vers le sol près de Megan.

Le rappeur canadien Lanez, 30 ans, dont le nom légal est Daystar Peterson, a plaidé non coupable d’avoir déchargé une arme à feu par négligence grave, d’agression avec une arme à feu semi-automatique et de port d’une arme à feu chargée et non enregistrée dans un véhicule.

Harris était l’une des quatre personnes à bord du SUV, avec les deux rappeurs et le garde du corps et chauffeur de Lanez. Les quatre quittaient un petit rassemblement au domicile de Kylie Jenner lorsque l’incident s’est produit le 12 juillet 2020. Elle a déclaré que Megan et Lanez s’étaient engagés dans une bagarre qui s’était transformée en insultes à propos de la carrière de l’autre.

Les procureurs avaient joué des parties de leur entretien avec Harris lors de son témoignage au procès. Elle a obtenu l’immunité dans l’affaire, mais pas pour parjure.

Harris a déclaré à la barre qu’elle “n’était pas véridique” sur certaines choses dans l’interview de septembre.

Après que les avocats de Lanez aient suggéré dans leur contre-interrogatoire que Harris avait subi des pressions pour faire les déclarations qu’elle avait faites, le juge a autorisé l’accusation à faire le rare geste de diffuser l’intégralité de l’enregistrement de 78 minutes au jury.

Harris a été cordiale dans l’interview enregistrée, contrairement à son temps évasif, parfois combatif à la barre, et les procureurs ont rarement dû l’inviter pendant son récit. Elle a déclaré sur l’enregistrement qu’elle avait beaucoup bu comme d’autres dans la voiture et qu’elle était sortie de la voiture lorsqu’elle a entendu quelques coups de feu. Elle a ensuite levé les yeux pour voir Lanez tirer plus de coups.

Pendant qu’elle était à la barre, elle a nié avoir elle-même tiré avec l’arme à feu, mais n’a pas dit que Lanez l’avait fait. Lorsqu’elle a été confrontée à un SMS qu’elle a envoyé au manager de Megan qui disait “Help. Tory a tiré sur meg. 911”, Harris a déclaré qu’elle supposait seulement que Lanez avait tiré.

Harris a déclaré sur l’enregistrement que l’incident avait séparé Megan et elle, et qu’elle ne l’avait pas vue en personne depuis. Les deux étaient des amis proches depuis des années après s’être rencontrés en tant qu’étudiants à la Prairie View A&M University au Texas, et elle avait été aux côtés de Megan lors de son ascension vers la célébrité du hip-hop.

Harris a déclaré qu’elle était rentrée chez elle à Houston lorsqu’on lui a dit que Megan mettrait probablement beaucoup de temps à se rétablir. Elle et Megan étaient à Los Angeles pour tourner la vidéo “WAP” avec Cardi B. Le morceau ferait de Megan une star encore plus grande qu’elle ne l’était déjà.

La description de Harris de la nuit sur l’enregistrement correspondait généralement à la description de Megan de son témoignage de mardi, mais différait dans les détails. Harris a déclaré que Lanez est resté silencieux pendant qu’il tirait. Megan avait témoigné qu’il avait crié: “Danse, b—–!” sur elle quand il a tiré.

L’avocat de Lanez, George Mgdesyan, a fait valoir au cours du procès que personne n’avait vu Lanez tirer avec l’arme. Megan a témoigné qu’elle l’avait fait, mais Mgdesyan a déclaré que les blessures à l’arrière de ses pieds montraient qu’elle n’aurait pas pu voir clairement le tireur derrière elle.

La police n’a pas été en mesure de récupérer l’ADN ou les empreintes digitales de l’arme utilisée lors de la fusillade.

Lanez a connu une série de mixtapes et de disques de grands labels depuis le début de sa carrière en 2009, ses deux derniers albums atteignant le top 10 des charts de Billboard.

Megan Thee Stallion, dont le nom légal est Megan Pete, a remporté un Grammy pour le meilleur nouvel artiste en 2021 et avait des singles n ° 1 sur le Billboard Hot 100 avec à la fois “WAP” et sa propre chanson “Savage”, mettant en vedette Beyonce.