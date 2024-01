Un témoin décrit la première exécution à l’azote gazeux en Alabama

ATMORE, Alabama (POURQUOI) — Kenneth Eugene Smith, l’homme reconnu coupable du meurtre contre rémunération d’Elizabeth Sennett en 1988, est devenu jeudi la première personne connue à être exécutée par hypoxie à l’azote.

Le bureau du gouverneur de l’Alabama, Kay Ivey, a confirmé l’exécution dans un communiqué suite à l’échec d’un appel devant la Cour suprême des États-Unis.

« L’exécution a été légalement réalisée par hypoxie à l’azote, la méthode précédemment demandée par M. Smith comme alternative à l’injection létale. M. Smith a enfin obtenu ce qu’il demandait et cette affaire peut enfin être classée. Je prie pour que la famille d’Elizabeth Sennett puisse tourner la page après toutes ces années à faire face à cette grande perte », peut-on lire en partie dans le communiqué.

Kenneth Eugene Smith, vu ici sur une photo non datée, a été reconnu coupable du meurtre contre rémunération de la femme d’un pasteur en 1988. (Département correctionnel de l’Alabama via AP, dossier)

L’exécution de jeudi marquait également la première fois qu’une nouvelle méthode d’exécution était utilisée depuis l’introduction de l’injection létale en 1982.

« Il est assez difficile de dire si tout s’est déroulé comme prévu, car nous avons vu des responsables de l’État dire [Smith] pourrait perdre connaissance en quelques secondes et la mort [could occur] en quelques minutes », a déclaré Lauren Layton de WHNT de Nexstar, l’un des cinq seuls témoins médiatiques présents lors de l’exécution. « Maintenant, du rideau ouvert à la fermeture du rideau, cela a duré environ 22 minutes. Mais a-t-il perdu connaissance en quelques secondes ? Non, il ne l’a pas fait.

Layton a déclaré que Smith avait été vu « se tordant pendant quelques minutes » et respirant fortement pendant plusieurs autres minutes.

«Je ne sais pas si c’est nécessairement le plan», a déclaré Layton. Elle a ajouté que John Hamm, le commissaire du département correctionnel de l’Alabama, a affirmé qu’il s’attendait à la réaction qui a eu lieu, mais a également déclaré qu’il soupçonnait que Smith retenait initialement son souffle.

Avant son exécution, Smith a fait une déclaration juste après l’ouverture des rideaux de la chambre d’exécution, vers 19h53.

“Ce soir, l’Alabama a fait faire un pas en arrière à l’humanité”, a déclaré Smith. « Je pars avec amour, paix et lumière… Je t’aime. Merci de me supporter. Je vous aime tous.”

Le masque qu’il portait, à travers lequel l’azote gazeux serait introduit dans son système, couvrait tout son visage.

“Cela ressemble beaucoup à un masque de pompier”, a déclaré Layton. “Il était entouré de bleu mais le devant était en verre, donc on pouvait voir ses yeux presque jusqu’au bout de son nez.”

Le protocole de l’État stipulait que l’azote était administré pendant au moins 15 minutes ou « cinq minutes après une indication plate sur l’ECG, selon la période la plus longue ».

Les rideaux se sont fermés à 20h15 après que Smith ait semblé arrêter de respirer. Layton a déclaré que les téléspectateurs ont été escortés dehors, à ce moment-là, les médecins sont entrés dans la chambre et ont finalement déclaré Smith mort.

Malgré le soutien du gouverneur Kay Ivey et du procureur général Steve Marshall, les critiques de la peine de mort ont critiqué l’Alabama pour avoir procédé à l’exécution. Le révérend Jeff Hood, conseiller spirituel de Smith, a déclaré que Smith « luttait pour sa vie » dans la chambre d’exécution. La juge Sonia Sotomayor de la Cour suprême des États-Unis, l’une des trois juges en désaccord avec la décision du tribunal de refuser à Smith un sursis à exécution, a réprimandé l’Alabama pour ce qu’elle a appelé une « expérience… avec une vie humaine ».

“N’ayant pas réussi à tuer Smith lors de sa première tentative, l’Alabama l’a choisi comme ‘cobaye’ pour tester une méthode d’exécution jamais tentée auparavant”, a déclaré Sotomayor. “Le monde regarde.”

Les fils de Sennett se sont également adressés aux médias à la prison de Holman, où l’exécution a eu lieu.

« Rien de ce qui s’est passé ici aujourd’hui ne ramènera maman. C’est une journée douce-amère. Nous n’allons pas sauter partout, crier et crier, hourra et tout ça », a déclaré Mike Sennett. “Je terminerai en disant qu’Elizabeth Dorlene Sennett a obtenu justice ce soir.”

Un panneau indiquant l’établissement correctionnel Holman à Atmore, en Alabama, est affiché le jeudi 25 janvier 2024. (AP Photo/Kim Chandler)

Smith, 58 ans, avait été accusé du meurtre contre rémunération d’Elizabeth Dorelene Sennett dans le comté de Colbert en 1988. Les archives judiciaires montrent Smith dit qu’il a été payé 1 000 $ pour le meurtre par le mari de la victime, le ministre du comté de Colbert, Charles Sennett Sr., qui s’est suicidé avant de faire face à des accusations.

Au moment de sa condamnation, un jury avait recommandé sa condamnation à mort, mais cette condamnation a été annulée en appel. Il a été rejugé et reconnu coupable de meurtre passible de la peine capitale en 1996.

Un jury a recommandé que Smith soit condamné à la prison à vie par 11 voix contre 1, mais le juge chargé de l’affaire a annulé la décision et l’a condamné à mort.

Smith devait subir une injection létale en 2022, bien que la procédure ait été annulée à la dernière minute lorsque les autorités n’ont pas pu connecter une ligne IV.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.