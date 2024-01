Un témoin de l’accident de Bay Bridge décrit un mur de brouillard et le bruit des collisions de voitures

Tammy Payne et son mari partaient d’Ocean City, dans le Maryland, pour prendre un vol à destination de Miami pour une croisière dans les Caraïbes. Sur le chemin de l’aéroport samedi, ils ont prévu de s’arrêter à Bowie pour déposer certains des trophées de sport pour enfants et des photographies qu’ils vendent.

« En ce qui concerne les véhicules impliqués, je ne me souviens pas d’en avoir davantage dans l’histoire récente », a déclaré le Sgt. Brady McCormick de la police de la Maryland Transportation Authority. McCormick a déclaré qu’aucune information supplémentaire ne serait divulguée jusqu’à ce qu’une enquête complète sur l’accident « compliqué » soit terminée, y compris si des accusations criminelles sont justifiées.

Payne a déclaré que lorsque son mari s’est arrêté sur le pont vers 7 h 30, le ciel était dégagé. Mais presque immédiatement, ils se sont heurtés à « un mur de brouillard ». Il y a eu un brouillard record à travers les États-Unis au cours des derniers jours, alors que l’air chaud du golfe du Mexique rencontrait l’air froid près du sol refroidi par des températures glaciales et de la neige, provoquant des retards de vols et des accidents de voiture dans plusieurs États. L’Autorité des transports du Maryland émettre un avertissement sur les réseaux sociaux à propos des « conditions brumeuses » vendredi matin mais pas samedi matin.

« Vous ne pouviez pas voir votre main devant votre visage ; il n’y avait absolument aucune vision », a déclaré Payne. “Une minute, on pouvait voir, et la minute suivante, c’était parti.”

Son mari a appelé le 911, criant que la police devait fermer le pont. On lui a dit qu’ils y étaient déjà. Les ambulanciers sont bientôt arrivés ; incapables de faire sortir les ambulances de l’embouteillage, ils ont transporté des civières à pied dans la circulation arrêtée. L’un d’entre eux a déclaré à Payne qu’un homme fumant une cigarette par la fenêtre s’était écrasé contre un garde-corps, lui coupant le bras.

Cette scène macabre ajoutera sans aucun doute à la mythologie d’un pont qui inspire tellement de peur à certaines personnes qu’elles paient pour que quelqu’un les traverse. Il n’y a pas d’accotement sur lequel s’arrêter sur le tronçon de 4,3 milles ; il n’y a que deux voies sur une travée et trois sur l’autre, la circulation allant parfois dans les deux sens sur une travée. Les balustrades basses peuvent rendre trop probable une plongée dans l’eau en contrebas.

Mais de telles catastrophes sont en réalité assez rares et les statistiques indiquent que le pont est en réalité beaucoup plus sûr que les autres routes nationales. Entre 500 et 600 personnes sont tués chaque année dans des accidents dans le Maryland ; en général, seulement une ou deux de ces collisions mortelles se produisent sur le Bay Bridge.