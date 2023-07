Selon la GRC, 14 maisons ont été endommagées et cinq de ces maisons ont été détruites après qu’une tornade dévastatrice a frappé le comté de Mountain View, dans le centre de l’Alberta.

Samedi, une tornade d’un à deux kilomètres de large a balayé la région, a indiqué la GRC. Le comté de Mountain View comprend les communautés de Carstairs, en Alberta, de Didsbury et d’Olds.

Dans une mise à jour samedi soir, la GRC a déclaré qu’une femme était piégée dans son sous-sol alors que sa maison avait été détruite au-dessus d’elle. Le service d’incendie de Carstairs l’a tirée des décombres et elle a subi des blessures mineures. Aucune autre personne n’a été blessée, a indiqué la GRC.

Une tornade a endommagé des maisons dans la région de Carstairs, a annoncé samedi la GRC. (Soumis par Cheryl Beck Studios à Carstairs)

La GRC a déclaré que 25 vaches et 20 poulets sont morts et qu’un cheval a été abattu.

Cheryl Beck, résidente de Carstairs, a déclaré à CBC qu’elle avait été témoin de dommages matériels à environ un kilomètre au nord de cette ville.

Un témoin oculaire dit que la tornade était un « monstre »

Le chasseur de tempête Aaron Jayjack se trouvait dans la région lorsque la tornade a endommagé des maisons à environ huit à neuf kilomètres au sud-est de Didsbury.

« Il a touché quelques bâtiments, à peine éraflé certains bâtiments. J’ai vu un peu de dégâts, un peu de débris », a-t-il déclaré. « Et puis, alors que j’ai décidé de m’en approcher un peu plus comme je l’ai fait, c’est à ce moment-là qu’il s’est vraiment renforcé et qu’il a frappé quelques maisons, les a endommagées de manière assez importante. »

Samedi, une tornade d’un à deux kilomètres de large a balayé le comté de Mountain View, a indiqué la GRC. (Soumis par Matt Melnyk)

Jayjack a déclaré qu’il avait arrêté sa poursuite pour vérifier les maisons pour voir si quelqu’un avait été blessé, mais tout ce qu’il pouvait entendre était du gaz « cracher » de la maison et il a vu que les lignes électriques étaient en panne.

« J’ai décidé qu’il n’était pas sûr pour moi de me rapprocher de la maison et à ce moment-là. J’ai vu qu’il y avait des intervenants d’urgence qui venaient vers moi. J’ai donc décidé de les laisser faire leur travail et de continuer à faire mon travail principal. travail, qui suit la tempête et est revenu sur la tornade », a-t-il déclaré.

REGARDER | Tornade dans le centre de l’Alberta vue de l’autoroute :

Tornade repérée par une famille dans le centre de l’Alberta Deborah Bradbury-Dawe, qui a partagé cette vidéo avec CBC News, a déclaré que sa famille conduisait de Calgary à Edmonton lorsqu’elle a dû s’arrêter en raison de la tornade près de Carstairs, en Alberta.

« C’était juste une tornade monstrueuse et folle qui se déplaçait le long de la Prairie ici en Alberta. »

Lisa Arrowsmith, une ancienne journaliste de la Presse canadienne, conduisait vers le sud sur l’autoroute 2 en direction de Calgary avec son mari samedi après-midi lorsqu’elle a déclaré que le ciel s’était assombri et qu’ils pouvaient voir un très gros nuage en entonnoir sur leur droite.

« Ce qui m’est venu à l’esprit, c’est que nous devons soit faire demi-tour et conduire aussi vite que possible dans l’autre sens, soit nous devons essayer de dépasser cela », a déclaré Arrowsmith, bien qu’elle ait dit que faire demi-tour sur l’autoroute divisée aurait presque impossible à cause des barrières.

« Vous prenez une décision en une fraction de seconde, et nous avons juste pensé, eh bien, nous ferions mieux de le plancher et d’espérer pour le mieux. »

Elle a dit que de nombreuses personnes s’étaient arrêtées pour tourner une vidéo du twister. Mais elle a maintenu la pédale enfoncée et après que de la grêle a frappé la voiture, ils ont su qu’ils étaient enfin dégagés, a-t-elle déclaré.

Une tornade a laissé un chemin de destruction dans le comté de Mountain View, en Alberta. Samedi. (Soumis par Cheryl Beck Studios à Carstairs)

« C’était très effrayant de penser que vous alliez peut-être vous faire prendre sur l’autoroute sans nulle part où vous cacher et nulle part où chercher un abri », a-t-elle déclaré.

Environnement et Changement climatique Canada avait émis un avertissement de tornade à 13 h 50, heure locale, notant que les météorologues suivaient un orage violent dans le comté de Mountain View qui produisait une tornade près de Didsbury, ce qui a déclenché une alerte d’urgence en Alberta. Cet avertissement a pris fin environ une heure plus tard.