Chauvin est l’officier qui s’était agenouillé sur le cou de Floyd pendant 9 minutes et 30 secondes avant de mourir. Il est incarcéré dans une prison à sécurité maximale du Minnesota depuis mai 2020 et n’a été libéré que sous caution de 1 million de dollars en octobre. Il a rendu ses armes à feu et il lui a également été interdit de travailler dans les forces de l’ordre jusqu’à la fin de son procès. Il a été accusé d’homicide involontaire coupable, de meurtre au deuxième degré et de meurtre au troisième degré. Chauvin a plaidé non coupable des accusations portées contre lui. Si l’une des accusations est prouvée, il devra faire face à jusqu’à 40 ans d’emprisonnement. Le service de police de Minneapolis, le lendemain de la mort de Floyd, avait renvoyé les quatre policiers impliqués dans le meurtre.

