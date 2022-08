Un témoin dans l’affaire YSL RICO placé en protection des témoins après des menaces

Un témoin clé dans l’affaire YSL Rico de Young Thug a été placé sous protection des témoins après des fuites de documents clés en ligne nommant le témoin.

L’un des principaux témoins qui doit témoigner contre Young Thug dans son affaire YSL RICO a été transféré à la protection des témoins après la fuite d’un document de découverte en ligne nommant le témoin. Récemment, Young Thug s’est vu refuser une caution pour la troisième fois, ce qui signifie qu’il doit rester derrière les barreaux jusqu’à ce que le procès de janvier soit en cours. La principale raison pour laquelle une caution n’a pas été accordée pour Young Thug ou Gunna était le souci de falsification de témoins. Même si les deux ont admis qu’ils seraient prêts à être assignés à résidence avec une sécurité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais même cela n’a pas suffi à influencer un juge.

Les craintes du juge ont été récemment confirmées, même avec Gunna et Young Thug derrière les barreaux. Grâce à un document de découverte divulgué en ligne, le nom d’un témoin clé dans l’affaire a été divulgué au monde. Le témoin aurait commencé à recevoir des menaces de mort et aurait dû être placé sous la protection des témoins. YSL Woody aurait conclu un accord de plaidoyer avec les procureurs dans l’affaire pour donner des informations importantes sur Thug et YSL, ce qui aiderait énormément le dossier de l’État.