Un témoin contesté au procès pour sédition des Proud Boys : un policier

Quelle que soit la décision du juge, la querelle sur le lieutenant Lamond donne un aperçu des complexités auxquelles le gouvernement a été confronté pour porter des accusations de complot séditieux en rapport avec l’attaque du Capitole.

La semaine dernière, Stewart Rhodes, le chef de la milice Oath Keepers, a été reconnu coupable de sédition, mais au cours d’un procès de sept semaines, ses avocats ont cherché à faire valoir que le groupe d’extrême droite n’avait pas l’intention de prendre d’assaut le Capitole. Ils ont également soulevé des allégations similaires selon lesquelles le gouvernement avait utilisé la menace d’inculpation pour faire pression sur les témoins potentiels dans l’affaire pour qu’ils ne témoignent pas.

Un avocat du lieutenant Lamond n’a pas répondu aux messages sollicitant des commentaires. Mais son implication dans l’affaire Proud Boys jette également un nouvel éclairage sur la manière dont l’organisation a cultivé des contacts dans les services de police locaux au fil des ans. Souvent, ces contacts ont conduit à des critiques selon lesquelles les officiers auraient permis au groupe d’extrême droite de se rapprocher trop d’eux.

Les avocats de M. Tarrio disent qu’il était en contact avec le lieutenant Lamond à la fois en personne et par téléphone avant que le groupe ne participe à deux grandes marches pro-Trump à Washington après l’élection : l’une le 14 novembre 2020, l’autre quelques semaines plus tard le 12 décembre.

À l’approche du 6 janvier, selon les avocats, M. Tarrio a donné au lieutenant Lamond plusieurs détails sur ses activités et celles de son groupe ce jour-là : il a révélé où il séjournerait, où et quand les Proud Boys marcheraient et comment le groupe avait l’intention de le faire. de laisser ses uniformes noirs et jaunes typiques à la maison ce jour-là et de participer au rallye “incognito”.

“Comment peut-il y avoir sédition si les Proud Boys disent aux forces de l’ordre leurs plans?” Sabino Jauregui, l’un des avocats de M. Tarrio, a déclaré lors de l’audience de la semaine dernière.

Le gouvernement n’a pas dit grand-chose au sujet de son enquête sur le lieutenant Lamond, qui a mené à sa suspension en février.