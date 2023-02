Un témoin clé témoigne sur la corruption de l’ancien chef de la sécurité mexicaine

NEW YORK (AP) – Un témoin clé de l’accusation a témoigné lundi qu’il avait versé des millions de dollars en paiements destinés à l’ancien chef de la sécurité publique mexicain Genaro García Luna, bien qu’il n’ait pas directement discuté de ce que l’argent aurait acheté : l’impunité pour le tristement célèbre Sinaloa cartel.

L’ancien membre Jesús “El Rey” Zambada a témoigné au procès américain pour trafic de drogue de García Luna quatre ans après avoir catalysé l’affaire en diffusant des allégations sur García Luna lors du procès du pivot de Sinaloa Joaquín “El Chapo” Guzmán. García Luna a ensuite été arrêté; il nie les accusations.

Zambada est le dernier d’une série d’anciens membres du cartel et d’anciens responsables de l’application des lois certes corrompus à témoigner contre García Luna. L’ancien membre du cartel a fait écho aux descriptions d’envois de cocaïne par avions, trains et même sous-marins, encouragés par la police et les fonctionnaires sous la surveillance de García Luna – et, Zambada a dit qu’il avait été informé, par le chef de la police fédérale devenu membre du cabinet présidentiel lui-même.

Zambada a décrit une contrepartie sans lien de dépendance. Il a déclaré avoir effectué des paiements à García Luna par l’intermédiaire d’un intermédiaire qui lui a dit que le chef de la sécurité protégerait le cartel, que le frère du témoin, Ismael “El Mayo” Zambada, a aidé à diriger.

Le message relayé : « Il allait assurer la protection de mon frère. Il ne va pas le déranger. Il allait le laisser continuer à travailler comme il l’avait fait », a déclaré Jesús Zambada, par l’intermédiaire d’un interprète anglophone.

Il a dit qu’on lui avait dit que lorsque le cartel voulait des commandants de police amis dans divers endroits, García Luna aiderait. Et en effet, le cartel a réussi à placer ses commandants préférés, a déclaré Zambada.

L’intermédiaire présumé est décédé en 2010. Zambada n’a pas dit qu’il avait personnellement remis de l’argent ou obtenu des assurances de García Luna.

En effet, Zambada a déclaré qu’il s’était rapidement excusé lorsque García Luna s’est présenté plus tôt que prévu pour une réunion de 2 millions de dollars avec l’intermédiaire dans un restaurant chic de Mexico en 2006. Zambada a déclaré aux jurés qu’il avait coûté 3 millions de dollars supplémentaires pour une réunion similaire antérieure. .

À ces deux occasions, a déclaré Zambada, il a remis l’argent à l’intermédiaire, qui a rencontré García Luna dans une salle privée d’un restaurant haut de gamme de Mexico appelé Champs Élysées. Zambada a déclaré qu’au moins la première fois, il avait attendu dans un bar pendant que les discussions se déroulaient et avait regardé le chef de la sécurité partir avec des bagages remplis d’argent du cartel.

García Luna a indiqué lundi qu’il ne prévoyait pas de témoigner lors de son procès. Ses avocats n’ont pas encore eu leur tour de présenter des témoins.

Les avocats ont fait valoir que l’accusation s’appuie sur des criminels indignes de confiance qui coopèrent avec le gouvernement pour réduire leurs propres peines ou se venger de García Luna pour avoir tenté de réprimer le trafic de drogue.

Lors de l’interrogatoire de Zambada, l’avocat de la défense César de Castro a souligné que le témoin avait admis avoir conspiré dans les meurtres du cartel.

“Cela vous rend responsable de la mort de ces personnes, n’est-ce pas?” demanda l’avocat.

“En partie, oui”, a répondu Zambada.

Zambada a été arrêté au Mexique en 2008 et extradé vers les États-Unis quatre ans plus tard. Il a plaidé coupable à des accusations de drogue et à d’autres accusations qui auraient pu lui valoir la prison à vie.

Il a finalement été condamné à 12 ans après avoir coopéré avec le gouvernement. Il est maintenant en liberté surveillée.

De Castro a noté que Zambada n’avait pas mentionné García Luna avant d’avoir rencontré plusieurs fois les procureurs américains.

García Luna a dirigé l’Agence fédérale d’enquête du Mexique de 2001 à 2005, puis a été secrétaire à la sécurité publique du président de l’époque, Felipe Calderón, de 2006 à 2012. Dans ce dernier rôle, García Luna était en charge de la lutte contre les cartels de la drogue.

Il a déménagé à Miami en 2012 et est devenu consultant en sécurité.

S’il est reconnu coupable, l’homme de 54 ans pourrait faire face à des décennies de prison.

Jennifer Peltz, l’Associated Press