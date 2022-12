Un témoin clé du 6 janvier dit que l’avocat a cherché à influencer le témoignage

WASHINGTON (AP) – L’ancienne assistante de la Maison Blanche, Cassidy Hutchinson, a déclaré au comité de la Chambre le 6 janvier que son premier avocat lui avait déconseillé d’être entièrement franc avec le panel, lui disant qu’il était acceptable de témoigner qu’elle ne se souvenait pas de certains événements. et que “moins vous vous en souvenez, mieux c’est”, selon une transcription de l’une de ses interviews publiée jeudi.

L’avocat, Stefan Passantino, a nié les allégations, affirmant dans un communiqué qu’il n’avait rien fait de mal et avait agi “de manière honorable, éthique et pleinement conforme à ses seuls intérêts”.

Hutchinson, qui était le principal assistant de l’ancien chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, est devenu un témoin clé dans l’enquête du comité, offrant un témoignage en direct convaincant sur les actions de l’ancien président Donald Trump le 6 janvier 2021. Ces actions comprenaient sa directive selon laquelle les magnétomètres être retiré d’un rassemblement de ses partisans ce jour-là et ses demandes en colère – et finalement repoussées – d’être emmenées par les services secrets au Capitole pour rejoindre la foule.

Le 14 septembre, trois mois après son témoignage, elle est revenue au comité pour un autre entretien privé dans lequel elle a raconté le processus embrouillé par lequel elle en est venue à être représentée par Passantino. Elle a déclaré qu’après avoir été assignée à comparaître par le comité l’année dernière, d’anciens responsables de la Maison Blanche et des alliés de Trump ont cherché à lui trouver un avocat malgré son propre malaise à être représentée par quelqu’un dans le “monde Trump”, ce qui, selon elle, la rendrait ” redevable à ces gens.

Elle a dit avoir été contactée en février par Passantino, un ancien conseiller en éthique de la Maison Blanche, qui lui a dit qu’il serait son avocat et qu’elle n’aurait pas à payer pour ses services. Elle a dit qu’il avait hésité lorsqu’elle avait demandé d’où venait le financement, bien qu’elle ait appris plus tard qu’il provenait d’alliés de Trump.

“Si vous voulez savoir à la fin, nous vous le ferons savoir, mais nous ne disons pas aux gens d’où vient le financement pour le moment”, a-t-il dit. « Ne t’inquiète pas, on s’occupe de toi. Par exemple, vous n’obtiendrez jamais de facture pour cela, alors si c’est ce qui vous inquiète.

Elle a également déclaré au comité que Passantino lui avait dit que c’était bien de détourner certaines questions en disant simplement qu’elle ne s’en souvenait pas, selon la transcription.

Elle a décrit les efforts déployés par l’avocat pour façonner son témoignage, lui disant après une séance d’entraînement de ne rien lire à ce sujet sur Internet.

“Il a dit:” Encore une fois, Cass, fais-moi confiance à ce sujet. Je suis votre avocat. Je sais ce qui est le mieux pour toi. Moins vous vous souvenez, mieux c’est. Ne lisez rien pour essayer de vous rafraîchir la mémoire. N’essayez pas de mettre en place des échéanciers », l’a-t-elle décrit comme disant.

Hutchinson a déclaré que lors d’une pause dans une interview avec le comité, elle a dit à Passantino que «je suis (explétif). J’ai juste menti »en disant au comité qu’elle ne savait rien d’une explosion signalée par Trump dans le véhicule présidentiel au sujet de ses demandes aux services secrets d’être conduits au Capitole le 6 janvier au lieu de retourner à la Maison Blanche après avoir parlé. au rallye sur l’Ellipse.

Elle témoignerait plus tard publiquement, dans l’un des moments les plus dramatiques des audiences du comité, qu’on lui avait dit que Trump avait en fait tenté de se précipiter sur l’agent au volant du véhicule.

Mais elle a dit que lorsqu’elle a dit à Passantino qu’elle craignait qu’un aspect de son témoignage n’ait été véridique, il ne l’a pas encouragée à corriger le dossier, lui disant plutôt : « Ils ne savent pas ce que tu sais, Cassidy. Ils ne savent pas que vous pouvez vous souvenir de certaines de ces choses. Donc, dire “je ne me souviens pas” est une réponse tout à fait acceptable à cela. »

Hutchinson a déclaré que lorsqu’elle avait parlé à Passantino avant l’interview de l’épisode de la limousine et qu’elle avait entendu dire que Trump avait tenté de mettre ses mains autour du cou d’un agent, Passantino lui avait conseillé de ne pas approfondir ce récit avec le comité, selon la transcription.

Hutchinson a également déclaré qu’en ce qui concerne les déclarations qui pourraient être peu flatteuses pour Trump, l’avocat lui a dit: « Non, non, non, non, non. Nous ne voulons pas y aller. Nous ne voulons pas parler de cela.

L’épisode a été référencé obliquement dans le résumé du rapport complet du comité du 6 janvier qui a été publié lundi, bien que ni le témoin ni l’avocat n’aient été identifiés. Le comité a publié une copie de l’interview de Hutchinson jeudi,

Passantino a nié les allégations dans une déclaration fournie à l’Associated Press.

“Comme pour tous mes clients au cours de mes 30 années de pratique, j’ai représenté Mme Hutchinson de manière honorable, éthique et pleinement conforme à ses seuls intérêts tels qu’elle me les a communiqués”, a déclaré Passantino. “Je pensais que Mme Hutchinson était honnête et coopérative avec le comité tout au long des nombreuses séances d’entrevue au cours desquelles je l’ai représentée.”

Il a également déclaré qu’il n’était «pas rare que les clients changent d’avocat parce que leurs intérêts ou leurs stratégies changent».

Passantino a déclaré qu’il avait pris un congé du cabinet d’avocats où il travaillait pour éviter d’être une distraction.

Hutchinson a finalement acquis un nouvel avocat, l’ancien avocat du ministère de la Justice Jody Hunt, et a témoigné publiquement devant le comité en juin dernier.

_____

La rédactrice d’Associated Press, Mary Clare Jalonick, a contribué à ce rapport.

Eric Tucker, l’Associated Press