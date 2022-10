Un témoin change l’histoire dans l’affaire d’homicide du canton de Joliet en 2016 – Shaw Local

Une femme a témoigné vendredi que son ex-petit ami lui avait dit qu’il avait tué un homme de 62 ans dans le canton de Joliet, une allégation qu’elle n’avait pas dite aux détectives il y a près de sept ans.

Bianca Rodriguez, 25 ans, l’ex-petite amie de Blaique Morgan, 26 ans, a témoigné vendredi dans un procès en banc où le juge Vincent Cornelius déterminera si Morgan est coupable du meurtre en 2016 de Robert Bielec.

Morgan et son frère, Amari Morgan, 24 ans, ont été accusés d’avoir tué Bielec, qui était leur voisin d’à côté dans le bloc 1700 de Houston Avenue.

Rodriguez a semblé réticent à identifier Blaique Morgan devant le tribunal au cours du troisième jour de son procès. Lorsqu’un procureur lui a demandé de l’identifier, Rodriguez l’a pointé du doigt sans le regarder. Elle finit par le regarder pour l’identifier par les vêtements qu’il portait.

Rodriguez a déclaré avoir reçu un appel de son ancien petit ami pour venir le chercher le soir de l’incident du 7 janvier 2016. Elle a dit qu’elle avait récupéré Blaique Morgan et son frère.

À un moment donné, Rodriguez a dit qu’ils étaient chez elle, où Blaique Morgan avait jeté deux paires de chaussures dans une poubelle.

La procureure adjointe du comté de Will, Alyson Wozniak, lui a demandé ce que Blaique Morgan lui avait dit cette nuit-là.

“Qu’il avait tué son voisin”, a déclaré Rodriguez, faisant référence à Bielec.

L’avocate de Blaique Morgan, Shenonda Tisdale, a demandé à Rodriguez lors du contre-interrogatoire si elle avait dit aux détectives le 8 janvier 2016 que Blaique Morgan lui avait dit qu’Amari Morgan avait balancé la batte et frappé Bielec.

“Je ne me souviens pas”, a déclaré Rodriguez.

Lorsque Tisdale lui a demandé si elle avait dit aux détectives à l’époque que Blaique Morgan avait admis avoir tué Bielec, Rodriguez a de nouveau répondu: “Je ne me souviens pas.”

Rodriguez a admis qu’elle avait dit à un enquêteur du bureau du défenseur public du comté de Will plus tôt ce mois-ci que sa première déclaration aux détectives en 2016 était la plus précise.

Tisdale a joué une partie de l’interview de Rodriguez avec des détectives. Dans la vidéo, Rodriguez a déclaré que Blaique Morgan lui avait dit qu’Amari Morgan avait balancé la batte.

Rodriguez a admis qu’elle n’avait pas dit aux détectives à l’époque que Blaique Morgan avait balancé la batte et frappé Bielec.

Au cours du procès de vendredi, Cornelius a entendu le témoignage de la médecin légiste Sarah Owen, concernant l’analyse ADN de deux paires de chaussures qui avaient été laissées à l’intérieur d’une poubelle à la résidence de Rodriguez et récupérées par la police.

Une paire était des chaussures Nike noires et une autre était des chaussures Adidas violettes.

Owen a déclaré que le profil ADN des taches trouvées sur les chaussures correspondait au sang de Bielec. Elle a déclaré que les deux chaussures avaient été tamponnées et qu’un échantillon des chaussures Nike correspondait au profil ADN de Blaique Morgan tandis que l’échantillon des chaussures Adidas correspondait au profil ADN d’Amari Morgan.