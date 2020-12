L’audience d’extradition de Meng Wanzhou, cadre de Huawei Technologies Co., a été interrompue jeudi lorsqu’il est apparu qu’un agent des frontières canadien sur la barre des témoins au cours des deux derniers jours avait approché un avocat du gouvernement qui ne faisait pas partie de l’affaire, avec des questions sur son témoignage. .

Le témoin, l’agent frontalier Nicole Goodman, a admis plus tard qu’elle avait donné des preuves «incomplètes» dans son témoignage de la veille.

Le contact illicite, en violation des instructions à Goodman de ne pas discuter de son témoignage en cours avec qui que ce soit, a été annoncé par John Gibb-Carsley, qui est également un avocat du gouvernement canadien, mais qui représente les intérêts américains dans l’affaire devant la Cour suprême du Royaume-Uni. Columbia.

Gibb-Carsley a déclaré à la juge en chef adjointe Heather Holmes qu’il avait alerté les avocats de Meng, ainsi que l’amicus curiae du tribunal – un avocat avec une autorisation spéciale qui a été chargé d’examiner les preuves que Meng et son avocat ne sont pas autorisés à voir pour des raisons de sécurité nationale.

Goodman, chef des opérations passagers de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) à l’aéroport de Vancouver lorsque Meng y a été arrêté il y a deux ans, avait approché l’avocat du gouvernement non impliqué mercredi après-midi. Elle craignait que certains de ses témoignages, livrés en contre-interrogatoire par l’avocate de Meng, Mona Duckett, soient des informations privilégiées.

« Qu’une question soit privilégiée ou non ne lui appartient pas [Goodman] être préoccupé », a déclaré Gibb-Carsley. Mais aucune information n’a été transmise à Goodman, a-t-il déclaré.

Goodman a été amenée devant le tribunal et Holmes lui a dit qu’elle devait avoir une «brève discussion» au sujet de la violation avec l’amicus, l’avocat torontois Anil Kapoor, et son collègue.

L’audience a été ajournée pendant environ 70 minutes. Lorsqu’elle a repris, Kapoor a dit à Holmes qu’il avait clairement indiqué à Goodman qu’elle devait répondre «complètement et honnêtement au meilleur de ses souvenirs», et c’était au conseil de soulever des objections.

Duckett a immédiatement demandé à Goodman si l’un de ses témoignages de mercredi avait été «incorrect ou trompeur parce que vous n’étiez pas complet ou véridique», à la lumière de son contact illicite ultérieur avec l’avocat du gouvernement non impliqué, qui n’a pas été identifié au tribunal.

« Incomplet », a déclaré Goodman.

À ce stade – alors que Duckett insistait sur Goodman pour savoir s’il était « incomplet au point que vous ayez induit en erreur » – un autre avocat du gouvernement, Diba Majzub, s’est opposé et Holmes a ordonné à Duckett de changer temporairement sa ligne de questions.

Mercredi, Duckett avait suggéré que Goodman adaptait son témoignage à celui d’autres agents de l’ASFC impliqués dans l’examen à la frontière de Meng le 1er décembre 2018, dans les heures précédant son arrestation par la Gendarmerie royale du Canada (GRC), agissant le un mandat américain.

Goodman a rejeté la suggestion.

Mais Goodman a dit que c’était une «juste évaluation» de dire qu’elle aurait pu être confuse lorsqu’elle a appris diverses choses sur l’interaction au sujet de Meng entre la GRC, l’ASFC et le Federal Bureau of Investigation (FBI) des États-Unis.

Duckett a de nouveau soulevé la question jeudi, demandant si le témoignage de Goodman au sujet du collègue de l’ASFC Scott Kirkland «devenant blanc» sous le choc, après s’être rendu compte qu’il avait perdu la trace d’une note avec les mots de passe de téléphone de Meng, était le résultat du fait que Goodman avait vu les rapports de presse sur le témoignage de Kirkland en dernier mois.

«À l’époque, il était en détresse», a déclaré Goodman, rejetant à nouveau la proposition de Duckett.

Les avocats de Meng ont décrit son traitement par l’ASFC et la GRC comme un abus de procédure et comme faisant partie d’un exercice secret de collecte de preuves dirigé par le FBI. Elle devrait être libérée en conséquence, disent-ils.

Meng Wanzhou, directrice financière de Huawei, retourne devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique avec son mari Liu Xiaozong, après une interruption de son audience à Vancouver mercredi. Photo: La Presse canadienne via AP alt = Meng Wanzhou, directrice financière de Huawei, revient à la Cour suprême de la Colombie-Britannique avec son mari Liu Xiaozong, après une interruption de son audience à Vancouver mercredi. Photo: La Presse canadienne via AP

La directrice financière de Huawei, qui est la fille du fondateur de l’entreprise Ren Zhengfei, a subi un examen de l’ASFC d’une durée de près de trois heures, au cours duquel elle a été interrogée, ses appareils électroniques saisis et ses mots de passe de téléphone obtenus. Ce n’est qu’après l’examen qu’on lui a dit qu’elle était arrêtée et qu’elle lui a offert la possibilité d’obtenir un avocat.

Les mots de passe de Meng se sont retrouvés entre les mains de la GRC, en violation des lois canadiennes sur la confidentialité.

L’arrestation de Meng a déclenché un effondrement des relations de la Chine avec le Canada et les États-Unis. Elle est accusée d’avoir fraudé HSBC en mentant sur les activités de Huawei en Iran, exposant la banque au risque de violer les sanctions américaines contre ce pays du Moyen-Orient. Elle nie la réclamation.

Jeudi marque le deuxième anniversaire de la détention par la Chine des Canadiens Michael Kovrig et Michael Spavor, que Pékin accuse d’espionnage. Leur traitement est considéré par le gouvernement canadien comme une prise d’otages, en représailles à l’arrestation de Meng.

Des rapports ont émergé la semaine dernière selon lesquels Meng avait négocié avec le ministère américain de la Justice au sujet d’un accord qui lui permettrait de rentrer chez elle en Chine, dans le cadre d’un accord de poursuite différée. De tels accords exigent généralement une reconnaissance d’actes répréhensibles et une certaine forme de coopération, en échange de l’abandon des charges à l’avenir.

Les négociations signalées n’ont pas été abordées devant les tribunaux.

