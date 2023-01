Un témoin a vu l’avion disparu d’Hawaii Life Flight heurter l’eau

HONOLULU (AP) – Un témoin a vu un avion de transport médical qui a disparu lors d’un vol entre Maui et la Grande Île entrer dans une descente en spirale et heurter l’océan, selon un rapport préliminaire publié jeudi par le National Transportation Safety Board.

L’épave de l’avion a coulé dans le canal de Maui à une profondeur estimée à 6 000 pieds (1 830 mètres), selon le rapport.

Les trois personnes à bord – un pilote de ligne, un ambulancier paramédical et une infirmière de bord – sont toutes présumées mortes, selon le rapport.

Le mois dernier, l’avion d’urgence à voilure fixe d’Hawaii Life Flight est sorti du radar alors qu’il était en route pour aller chercher un patient, selon un communiqué de Global Medical Response. Le patient n’était pas à bord.

Le vol a quitté l’aéroport Kahului de Maui à 20h53 le 15 décembre et se dirigeait vers Waimea sur la grande île pour prendre un patient à emmener à Honolulu.

Selon le rapport, le pilote était en contact avec le centre de contrôle de la circulation aérienne d’Honolulu et suivait les instructions. On pense que la dernière transmission radio de l’avion était le pilote disant: «Attendez», indique le rapport.

Un témoin pilotant un petit avion de Hilo à Honolulu a vu l’avion alors qu’il “entrait dans un virage descendant en spirale à droite, qui s’est accentué à mesure que la descente augmentait”, indique le rapport. “Le témoin a dit qu’il avait vu l’avion continuer à descendre jusqu’à ce qu’il percute la surface de l’eau.”

Le témoin a alors perdu de vue les lumières de l’avion.

Le rapport comprend des informations factuelles mais pas une cause probable. Cela est généralement inclus dans un rapport final, qui peut prendre un an ou deux.

Les garde-côtes ont fouillé avec des bateaux, un hélicoptère et un avion-cargo. Des parties de l’épave de l’avion ont été retrouvées flottant près du dernier emplacement connu du vol médical, selon le rapport.

Les recherches ont été suspendues le 19 décembre sans localiser l’avion ni ses occupants.

Global Medical Response avait temporairement suspendu les transports Hawaii Life Flight, incitant le gouverneur Josh Green à émettre, puis à étendre, une proclamation d’urgence permettant à l’État de compléter la capacité de vol médical d’Hawaï dans l’intervalle.

La proclamation autorise la Garde nationale d’Hawaï à piloter des hélicoptères Blackhawk pour transporter des patients. Cela permet également à AirMed International, une société sœur de Hawaii Life Flight, d’amener un avion et des membres d’équipage à Hawaï depuis le continent américain.

La période de secours d’urgence pour la proclamation devait se poursuivre jusqu’à vendredi.

De nombreux hôpitaux sur les îles les plus rurales d’Hawaï sont petits et offrent des services médicaux limités par rapport aux grands hôpitaux d’Honolulu. Les patients souffrant de maladies plus graves et urgentes doivent souvent être transportés à Oahu pour y être soignés.

Hawaii Life Flight a identifié le pilote de l’avion de transport médical comme étant Brian Treptow, a rapporté The Maui News. L’infirmière de bord a été identifiée comme Courtney Parry et l’ambulancier de vol comme Gabriel Camacho.

“Nous ressentons vraiment l’amour et le soutien non seulement de notre famille et de nos amis, mais aussi de la communauté dans son ensemble”, a déclaré la mère de Camacho dans un communiqué. “Gabriel aimait ce qu’il faisait et il était bien conscient des risques.”

