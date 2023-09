Un témoin a déclaré que l’homme avait reçu un coup de poing avant de mourir lors d’un match des New England Patriots.

DEDHAM, Mass. (AP) — Un homme décédé lors d’un match à domicile des New England Patriots le week-end dernier a reçu au moins deux coups de poing à la tête lors d’une bagarre dans les tribunes avec un fan rival, a déclaré mardi un témoin.

La police et le personnel de sécurité se sont rendus sur le pont supérieur du stade Gillette peu avant 23 heures dimanche et ont trouvé Dale Mooney, 53 ans, de Newmarket, New Hampshire, « ayant apparemment besoin de soins médicaux », a déclaré lundi le bureau du procureur du comté de Norfolk dans un communiqué. .

Mooney a été transporté à l’hôpital, où il a été déclaré mort. La police de l’État du Massachusetts enquête sur ce que le procureur a qualifié d’« incident » au stade.

Le témoin Joey Kilmartin a filmé une vidéo de ce qu’il a qualifié de combat brutal.

Dans des entretiens avec plusieurs médias locaux, Kilmartin a déclaré avoir vu Mooney, un fan des Patriots, confronter un fan des Dolphins de Miami avec qui il s’était disputé pendant la majeure partie du match, que les Dolphins ont remporté.

« Il s’est essentiellement engagé dans un combat mutuel avec un autre fan », a déclaré Kilmatin au Boston Globe. «Beaucoup de gens ont commencé à essayer de les séparer. … Il semblait que quelqu’un se trouvait au milieu d’eux, puis un homme portant le maillot des Dolphins s’est approché et a donné deux coups de poing à la tête de la victime.

« Ce n’était pas quelque chose de fou ou d’extraordinaire jusqu’à ce que, 30 secondes plus tard, le gars ne se levait plus. »

Les résultats de l’autopsie sont attendus cette semaine, a indiqué un porte-parole du parquet.

L’épouse de Mooney, Lisa Mooney, a déclaré qu’elle se sentait engourdie et qu’elle voulait des réponses sur la mort de son mari.

« Je n’arrive même pas à croire que cela soit réel », a-t-elle déclaré à WCVB-TV. «Je veux savoir ce qui s’est passé. Qu’est-ce qui a causé cela ?

Les responsables du stade Gillette ont déclaré qu’ils avaient le cœur brisé par la mort de Mooney, qu’ils ont décrit comme un fan de longue date des Patriots et un abonné depuis 30 ans.

« Nous continuons de travailler avec les autorités locales pour les aider dans leur enquête en cours », selon le communiqué. « Nous présentons nos plus sincères condoléances et nos plus sincères condoléances à la famille de Dale et à tous ceux qui pleurent sa perte. »

La violence des supporters lors d’événements sportifs, en particulier entre supporters rivaux, est un problème de longue date. Parmi les plus tristement célèbres, citons le passage à tabac de Bryan Stow, un ambulancier paramédical et fan des Giants de San Francisco, dans le parking du Dodger Stadium en 2011.

Deux fans des Dodgers de Los Angeles ont frappé Stow, qui est tombé sur le trottoir et a été grièvement blessé à la tête. Il a reçu environ 14 millions de dollars lorsqu’un jury a jugé que l’équipe avait été négligente. Les agresseurs ont été condamnés à des peines de prison.

The Associated Press