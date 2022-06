Un témoignage dépeint Mark Meadows comme ne voulant pas agir comme le 6 janvier

Un autre assistant de M. Meadows, Ben Williamson, a fourni une évaluation différente, déclarant dans son témoignage devant le comité de la Chambre que M. Meadows était réactif lorsque M. Williamson a dit qu’il y avait un problème. “Toute suggestion qu’il ne se souciait pas est ridicule”, a déclaré M. Williamson dans un communiqué mercredi.

Les avocats de Mme Hutchinson ont déclaré mercredi qu’elle maintenait son témoignage. Pourtant, même sans les souvenirs de Mme Hutchinson, un certain nombre d’anciens collègues de M. Meadows et de personnes qui interagissaient avec lui alors que l’émeute se déroulait ont peint le portrait d’un chef de cabinet inefficace alors qu’une scène violente se développait au Capitole.

Lorsqu’il a embauché M. Meadows en mars 2020, M. Trump a joyeusement déclaré à ses alliés qu’il avait trouvé son James A. Baker III, un chef de cabinet de la Maison Blanche sous le président Ronald Reagan et la personne que de nombreux successeurs ont tenté d’imiter comme l’étalon-or. pour diriger une aile ouest.

Pourtant, en quelques mois, alors que la pandémie de coronavirus faisait rage et que l’économie dont M. Trump se vantait de s’effondrer, M. Meadows est devenu connu parmi nombre de ses collègues comme quelqu’un qui parlait des deux côtés de sa bouche. Il a encouragé le dégoût de M. Trump à demander des mandats accrus pour les masques, s’est moqué des scientifiques des Centers for Disease Control and Prevention et, selon d’anciens collègues, a mené de petites bagarres en interne avec des aides qui, selon lui, ne respectaient pas son autorité.