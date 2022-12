“Un témoignage de l’ingéniosité et de l’innovation de l’Amérique”: les États-Unis dévoilent un bombardier furtif B-21 de haute technologie

Les États-Unis ont dévoilé un nouveau bombardier furtif lors d’une cérémonie élaborée.

Le B-21 Raider est une arme de haute technologie qui devrait coûter 700 millions de dollars par avion.

La nouvelle arme offrira des avantages significatifs par rapport aux anciens modèles.

Les États-Unis ont dévoilé vendredi le B-21 Raider, un bombardier furtif de haute technologie pouvant transporter des armes nucléaires et conventionnelles et conçu pour pouvoir voler sans équipage à bord.

La cérémonie habilement chorégraphiée dans les installations du fabricant de B-21 Northrop Grumman à Palmdale, en Californie, s’est ouverte avec l’hymne national américain alors que des bombardiers plus âgés rugissaient au-dessus d’une foule qui comprenait de hauts responsables américains.

Une musique dramatique a joué et des lumières ont clignoté alors que les portes d’un hangar contenant le nouvel avion s’ouvraient lentement, et la foule a applaudi lorsque le tissu qui le recouvrait a été retiré pour révéler un bombardier gris élégant qui devrait coûter près de 700 millions de dollars par avion.

“Le B-21 Raider est le premier bombardier stratégique depuis plus de trois décennies. Il témoigne des avantages durables de l’Amérique en matière d’ingéniosité et d’innovation”, a déclaré le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, lors de la cérémonie.

De nombreux détails de l’avion sont gardés secrets, mais l’avion offrira des avancées significatives par rapport aux bombardiers existants dans la flotte américaine, ce qu’Austin a souligné dans ses remarques.

Il a salué sa portée – “aucun autre bombardier à longue portée ne peut égaler son efficacité” – et sa durabilité, affirmant qu’il est “conçu pour être le bombardier le plus facile à entretenir jamais construit”.

Comme les avions de combat F-22 et F-35, le B-21 est doté d’une technologie furtive, qui minimise la signature d’un avion à la fois par sa forme et les matériaux à partir desquels il est construit, ce qui le rend plus difficile à détecter pour les adversaires.

Austin a dit :

Cinquante ans de progrès dans la technologie à faible observabilité ont été consacrés à cet avion. Même les systèmes de défense aérienne les plus sophistiqués auront du mal à détecter le B-21 dans le ciel.

L’avion est également construit avec une “architecture de système ouvert”, qui permet l’incorporation de “nouvelles armes qui n’ont même pas encore été inventées”, a-t-il déclaré.

Amy Nelson, membre du groupe de réflexion de la Brookings Institution, a déclaré à l’AFP avant le dévoilement que le B-21 est “conçu pour évoluer”.

“La puissance aérienne américaine”

“L'”architecture ouverte” permet l’intégration future de logiciels améliorés (y compris pour l’autonomie) afin que l’avion ne devienne pas obsolète aussi rapidement”, a-t-elle déclaré.

“Le B-21 est beaucoup plus sophistiqué que ses prédécesseurs – vraiment moderne. Non seulement il est à double capacité (contrairement au B-2), ce qui signifie qu’il peut lancer des missiles nucléaires ou armés de manière conventionnelle, mais il peut lancer des missiles à longue et courte portée. missiles”, a déclaré Nelson.

Le potentiel de vol sans équipage de l’avion n’a pas été mentionné lors de la cérémonie. La porte-parole de l’US Air Force, Ann Stefanek, a déclaré à l’AFP que l’avion était “prévu pour cette possibilité, mais il n’y a pas eu de décision de voler sans équipage”.

Le premier vol d’un B-21 – “l’épine dorsale de notre future force de bombardement” – devrait avoir lieu l’année prochaine, et l’armée de l’air prévoit d’acheter au moins 100 appareils, a déclaré Stefanek.

Northrop Grumman a déclaré que six des avions sont actuellement à différentes étapes d’assemblage et de test dans son usine de Palmdale.

Le bombardier sera un élément clé de la “triade nucléaire” américaine, qui se compose d’armes qui peuvent être lancées depuis la terre, l’air et la mer.

Nelson a dit :

Pour la dissuasion nucléaire, la flotte de bombardiers offre une flexibilité à la posture nucléaire américaine et une redondance en cas de défaillance de l’une des autres jambes.

La partie “Raider” du nom de l’avion rend hommage au raid de bombardiers américains de 1942 sur Tokyo dirigé par le lieutenant-colonel de l’époque James Doolittle – la première frappe américaine sur la patrie du Japon après l’attaque surprise de Pearl Harbor l’année précédente.

“Par un matin d’avril froid et pluvieux, quatre mois après Pearl Harbor, 16 bombardiers de l’armée américaine ont décollé d’un porte-avions dans le Pacifique”, a déclaré Austin.

Ils “ont parcouru plus de 650 milles pour frapper des cibles ennemies éloignées, et les Doolittle Raiders, comme on les a connus, ont montré la force et la portée de la puissance aérienne américaine”, a-t-il déclaré.