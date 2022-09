Un télescope spatial publie les premières photos d’une planète en dehors du système solaire — RT World News

Le télescope spatial James Webb de la NASA a capturé des images d’un corps massif semblable à Jupiter à 363 années-lumière

Le télescope spatial James Webb a pris ses premières images d’une planète en dehors de notre système solaire. Le jeune “Super Jupiter” tourne autour de son soleil à une distance presque 100 fois supérieure à celle entre la Terre et le Soleil.

La NASA a publié jeudi des images de la planète vues à travers différents filtres dans un article de blog. Les détails scientifiques de l’observation ont été pré-imprimés en août et n’ont pas encore été examinés par des pairs.

La planète en question, surnommée HIP 65426 b, a été découverte pour la première fois par SPHERE (Spectro-Polarimetric High-Contrast Exoplanet Research) en 2017, de sorte que l’équipe de James Webb savait exactement où la trouver.

C’est une géante gazeuse dont la masse est estimée entre 6 et 12 fois plus grande que Jupiter et qui est relativement jeune, datant d’environ 15 ou 20 millions d’années.

La planète tourne autour d’une étoile à environ 363 années-lumière de nous. Son orbite est d’environ 92 UA – une unité égale à la distance entre la Terre et le Soleil – prenant environ 600 années terrestres pour effectuer une rotation.

Cette distance orbitale est ce qui a aidé l’observatoire spatial à prendre des images claires de l’exoplanète. Ses capteurs optiques ont des outils spéciaux appelés coronographes, qui peuvent bloquer le rayonnement d’une étoile et permettre l’imagerie d’objets moins brillants à proximité. Plus une planète est éloignée de l’étoile, mieux sa lumière peut être éliminée.

Le télescope James Webb a photographié HIP 65426 b dans plusieurs longueurs d’onde qu’un observatoire au sol n’aurait tout simplement pas pu capter en raison de l’atmosphère terrestre. Le programme SPHERE en a capturé des images en utilisant une lumière infrarouge courte.