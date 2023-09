Un télescope repère OSIRIS-REx revenant de l’astéroïde Bennu

Les 800 millions de dollars de la NASA OSIRIS-REx mission lancée dans l’espace en septembre 2016 avec un objectif simple, quoique ambitieux : voyager vers un astéroïde lointain et en rapporter un échantillon. Le vaisseau spatial est maintenant presque chez lui et les scientifiques l’ont repéré pour la première fois la semaine dernière alors qu’il faisait son retour.

L’astéroïde en question est Bennu, un astéroïde constitué de décombres qui, selon les scientifiques, s’est détaché d’un astéroïde plus gros il y a entre 700 millions et 2 milliards d’années. selon la NASA. Bennu a une orbite moyenne d’environ 105 millions de kilomètres du Soleil et termine son orbite tous les 1,2 ans. L’astéroïde se trouvait à environ 200 millions de miles (322 millions de kilomètres) lorsque OSIRIS-REx Je suis arrivé pour en récupérer un morceau.

OSIRIS-REx a passé de décembre 2018 à mai 2021 à observer Bennu, à l’imaginer et à prendre des mesures de sa rotation, de sa forme et de sa composition. La surface rocheuse de Bennu contient des indices sur la formation du système solaire, mais les observations de l’objet ne font pas grand-chose. D’où : le projet de retour d’échantillon.

En plus d’être filmé par une caméra cachée, les planificateurs de la mission ont modifié sa trajectoire la semaine dernière pour orienter correctement OSIRIS-REx vers le site de dépôt des échantillons sur Terre. La vitesse du vaisseau spatial a été modifiée d’environ 0,5 miles par heure (moins de 1 kilomètre par heure) afin de garantir qu’OSIRIS-REx arriverait réellement sur Terre, au lieu de passer devant notre point bleu pâle.

Le vaisseau spatial j’ai récupéré l’échantillon Bennu en 2020 ; il a quitté l’astéroïde pour son aller-retour en avril 2021. Lorsque le vaisseau spatial a été repéré le 16 septembre par le télescope de la station optique au sol (OGS) de l’Agence spatiale européenne, il se trouvait à 4,66 millions de kilomètres de la Terre. L’image est en réalité une combinaison de 90 expositions de 36 secondes.

Le télescope de l’ESA, situé sur l’île de Tenerife, a été construit pour repérer les débris spatiaux, mais contribue désormais également aux études et observations astronomiques. astéroïdes géocroiseursqui peuvent être des objets dangereux lorsqu’ils se rapprochent de la Terre.

Bennu fait lui-même partie de ces astéroïdes potentiellement dangereux (PHA), car il a une chance d’entrer en collision avec la Terre dans 161 ans. Cependant, ces chances sont extrêmement faibles. Non, le plus grand impact que Bennu aura probablement sur Terre viendra sous la forme des échantillons OSIRIS-REx et de tout ce qu’ils pourront nous dire sur la formation de l’univers.

En savoir plus : Des échantillons d’astéroïdes suggèrent que des roches spatiales ont apporté des ingrédients nécessaires à la vie sur Terre